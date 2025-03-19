"Hiç Kimse Hesap Sormadan Kurtulamaz"

Bahçeli, yaptığı açıklamada, “Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir” diyerek, hukukun üstünlüğü ilkesinin önemini dile getirdi. Ayrıca, hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini çatıştırma girişimlerinin tehlikelerine dikkat çekti. Bahçeli, böyle bir yaklaşımın şiddet olaylarını ve istikrarsızlıkları beraberinde getireceğini ifade etti.

Türk Yargısına Güven Tam

Bahçeli, Türk yargısına olan güveninin tam olduğunu belirterek, suçun sabit görülene kadar masumiyet ilkesinin esas alındığını söyledi. "Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır" diyen MHP lideri, Türkiye’nin huzur ve refah dolu bir yüzyıla doğru ilerlediğini, iç ve dış odakların bu düzeni bozma çabalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Hukuka Saygı Ortak Sorumluluk Olmalı

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli işlemin sabır ve sağduyu ile karşılanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, hukukun vereceği her türlü karara saygı gösterilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. MHP lideri, “Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır” diyerek, ayrımcılığın ve imtiyazlı ayrıcalıkların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, hem hukuk devleti ilkesinin hem de toplumda adaletin sağlanmasının önemine dikkat çekerken, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.