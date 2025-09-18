Bahçeli yazılı açıklamasında, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıları “yüzyılın soykırımı” olarak nitelendirerek, “İsrail sadece Filistin’i değil, tüm bölgeyi tehdit eder hale gelmiştir. Tüm ihtimaller değerlendirilip tedbir alınmalıdır” dedi.

Kudüs'ü yüz yıl önce bırakmak zorunda kalmıştık. Ancak bu kez kaderine terk etmeyeceğiz, etmemeliyiz. Hiçbir zafer bedava kazanılmaz. Hiçbir başarı yattığımız yerden elde edilemez. Zorlayacağız, zora dayanacağız, zorbaların üstüne üstüne gideceğiz, haklı davamızdan tek bir adım geri atmayacağız. Çünkü Kudüs düşerse tarih düşer, İslam zaafa uğrar. Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Bunu da hiç kimse yapamayacaktır. Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek "TRÇ" ittifakının inşa ve ihya edilmesidir.

MHP lideri, Körfez ülkeleri başta olmak üzere İslam dünyasını Filistin davasına daha güçlü sahip çıkmaya çağırdı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşmanın “zalimlerin gözünün içine baka baka hakkı haykıran” bir içerikte olması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, “Kudüs’ü yüz yıl önce bırakmak zorunda kaldık, ama bu kez kaderine terk etmeyeceğiz. Hiçbir zafer bedava kazanılmaz. Kudüs düşerse tarih düşer, İslam zaafa uğrar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye, Rusya ve Çin’in oluşturacağı “TRÇ ittifakı”nı stratejik bir seçenek olarak önerdi.