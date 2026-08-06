Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kula İlçe Başkanlığı görevine Hüseyin Sönmez seçildi.

MHP Kula İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan İlçe Kongresi, Kula Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede 256 delegenin oylarını alan Hüseyin Sönmez, MHP Kula İlçe Başkanı seçildi.

Kongrede yapılan seçimlerin ardından konuşan İlçe Başkanı Hüseyin Sönmez, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak partinin başarısı için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Sönmez, yaptığı konuşmada, 'Bizlere bu görevi layık gören tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, teşkilatımızın gücünü daha da artırmak, Kula'mıza ve partimize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ni Kula'da daha güçlü bir noktaya taşıyacağız.' ifadelerini kullandı.

Başkan Sönmezin listesinde yer alanlar isimler şöyle oluştu: 'Hüseyin Taşdelen, Ali Alagözoğlu, Muhammet Şentürk, Hüseyin Özlü, Emin Gazi Kaşıkçı, Ali Sivrikaya, Orhan Tanburacı, Dolunay Can Bozer, Aykut Kara, Emin Sümen, Ümit Karahan, Güngör Güvenç, Bilgehan Yüksel, Alparslan Üzer.