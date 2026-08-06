AK Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki yerli üretim kapasitesini yerinde incelemek amacıyla, dünya standartlarında sondaj kuleleri ve petrol sahası ekipmanları üreten yerli bir üretim tesisini ziyaret etti. Özdemir, daha sonra Türkiye'de elektrikli ağır ve hafif ticari araçlar geliştiren yerli üreticinin fabrikasında incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde üretim süreçleri, Ar-Ge çalışmaları, ihracat faaliyetleri ve teknolojik yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi alan Özdemir, yerli üretimin Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve teknolojik bağımsızlığı açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Enerjiden ulaşıma milli üretim hamlesi

İlk ziyarette enerji sektöründe kullanılan sondaj kuleleri ve petrol sahası ekipmanlarının üretim süreçlerini inceleyen Özdemir, bu yüksek katma değerli ürünlerin hem Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltmaya hem de ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Elektrikli ağır ve hafif ticari araçların üretildiği fabrikada ise batarya teknolojileri, elektrikli araç sistemleri ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri hakkında bilgi alan Özdemir, yerli otomotiv sanayisinin dönüşümüne katkı sunan yatırımların Türkiye'nin rekabet gücünü artırdığını ifade ederek, bu fabrikada 2027 yılında hibrit araç üretiminin de yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Alın teriyle üreten emekçilerle buluştu

Ziyaretleri sırasında üretim bantlarında görev yapan işçilerle de bir araya gelen Nimet Özdemir, alın teriyle üretime katkı sağlayan işçilerle sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Üretimin arkasındaki en büyük gücün emek olduğunu vurgulayan Özdemir, işçilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

'Güçlü sanayi, güçlü Türkiye'

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

'Üretim gücü, teknoloji ve vizyonuyla ülkemizi kendi alanlarında bölgesel bir üs haline getirmeyi hedefleyen bu değerli firmalarımız, Türkiye'nin yarınlarına güç katıyor. Yerli ve milli üretime yapılan her yatırım; istihdama, ihracata ve ekonomik kalkınmamıza önemli katkılar sağlıyor. Fabrikalarımızda alın teri döken emekçi kardeşlerimiz, mühendislerimiz ve girişimcilerimiz güçlü Türkiye hedefimizin en önemli yapı taşlarıdır. Güçlü sanayi, güçlü Türkiye.'

Özdemir, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretim, teknoloji ve ihracat odaklı yatırımların desteklenmeye devam edileceğini belirterek, yerli sanayinin büyümesinin hem ekonomiyi hem de ülkenin uluslararası rekabet gücünü daha da ileri taşıyacağını ifade etti.