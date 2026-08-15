Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'teki temasları kapsamında AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığına gelişinde teşkilat mensupları tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, burada partililerle bir süre sohbet ederek Karabük ve teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, ziyarette yaptığı konuşmada Bakan Yumaklı'yı Karabük'te ve İl Başkanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Karabük'ün sanayisi, tarihi, ormanları, tarımı ve doğal güzellikleriyle kendine özgü özelliklere sahip bir kent olduğunu belirten Salt, kentin büyük bölümünün ormanlarla kaplı olması, çok sayıda orman köyü ve kırsal yerleşimin bulunması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarının Karabük açısından ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

'Üreticilerimizin taleplerini sade inceliyoruz'

Teşkilat olarak sahada vatandaşlarla sürekli bir araya geldiklerini ifade eden Salt, köy ve ilçelerde vatandaşların, üreticilerin taleplerini ve beklentilerini doğrudan dinlediklerini kaydetti.

Salt, üreticilerin desteklenmesi, tarımsal üretimin artırılması, hayvancılığın güçlendirilmesi, orman köylülerinin gelir kaynaklarının geliştirilmesi ve gençlerin kırsalda üretime yönlendirilmesinin önemli başlıklar arasında yer aldığını belirtti.

AK Parti'nin 25 yıldır milletin hizmetinde olduğunu ifade eden Salt, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için aynı inanç ve kararlılıkla çalıştıklarını dile getirdi.

Salt, 'Karabük teşkilatı olarak biz de bu büyük yürüyüşün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz' dedi.

Bakan Yumaklı'nın ziyaretinin teşkilat ve Karabük açısından önemli bir motivasyon ve güç kaynağı olacağına inandığını belirten Salt, Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti.

Bakan Yumaklı da teşkilat mensuplarıyla sohbet ederek Karabük'e ve teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.