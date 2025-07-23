Tıp ve Pilotaj Zirvede

TÜİK verilerine göre, en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü %96,4 ile Tıp oldu. Tıp mezunlarını sırasıyla özel eğitim öğretmenliği (%95,1), elektrik öğretmenliği (%92,4), dil ve konuşma terapisi (%91,9) ve elektronik öğretmenliği (%91,9) izledi.

Öte yandan, en yüksek ortalama kazanca sahip lisans bölümü ise Pilotaj olarak belirlendi. Pilotajı; matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ve uçak mühendisliği takip etti.

Polis Meslek Eğitimi Ön Lisanslarda Lider

Ön lisans mezunlarında en yüksek istihdam oranına sahip bölüm %92,3 ile Polis Meslek Eğitimi oldu. Bu bölümü; elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%88,2), endüstriyel kalıpçılık (%87,4), metalurji (%85,2) ve doğalgaz ve tesisatı teknolojisi (%84,5) gibi teknik alanlar izledi.

Kazanç açısından bakıldığında ise ön lisans bölümleri arasında Polis Meslek Eğitimi yine zirvede yer aldı. Onu; uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı bölümleri takip etti.

İş Bulma Süresi En Kısa Olanlar

İş bulma süresi açısından bakıldığında; lisans mezunları için en kısa sürede işe girilen bölüm 2,2 ay ile Dil ve Konuşma Terapisi oldu. Bu bölümü; Tıp (4,1 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,3 ay), eczacılık (5,1 ay) ve ebelik (7,6 ay) izledi.

Ön lisans mezunlarında ise en hızlı iş bulan bölüm 2,9 ay ile Polis Meslek Eğitimi oldu. Ardından; optisyenlik (9,4 ay), aşçılık (10,9 ay), eczane hizmetleri (11,8 ay) ve sivil havacılık kabin hizmetleri (11,8 ay) geldi.

Sağlık ve Mühendislik Alanları Öne Çıkıyor

Lisans düzeyinde sağlık ve refah alanı %86,7 ile en yüksek istihdam oranına sahip olurken; mühendislik, imalat ve inşaat (%82,9) ve bilişim-iletişim teknolojileri (%78,7) gibi alanlar da güçlü bir istihdam avantajı sundu.

Ön lisans düzeyinde de benzer bir tablo göze çarpıyor. Mühendislik, imalat ve inşaat alanı %76,9 ile en yüksek istihdam oranına sahip olurken, doğa bilimleri ve hizmetler gibi alanlar da ön plana çıktı.

Mezunlar Alanlarında Çalışabiliyor mu?

Lisans mezunlarının kendi alanlarında çalışma oranı 2024 yılında %56,1 olarak hesaplandı. Bu oran, sağlık ve refah alanında %79,9'a kadar çıkarken; sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında yalnızca %20,1'de kaldı.

Ön lisans mezunlarında ise alanında çalışanların oranı %51 oldu. En yüksek uyum oranı iş, yönetim ve hukuk alanlarında gözlendi (%64,8).