Erzurum ve Erzincan’da yürütülen çalışmalar kapsamında, şeker pancarı üretim alanı yıllar içinde 4 bin dekardan 22 bin 500 dekara çıkarılırken, 2017 yılında 17 bin ton seviyesinde olan üretim miktarı bugün 85 bin tona ulaştı. Böylece atıl tarım arazileri yeniden üretime kazandırıldı ve sanayiye yönelik ham madde arzı güvence altına alındı.

Mezra Ziraat’in üretim faaliyetleri, Sukkar Şeker ile kurulan güçlü entegrasyon sayesinde sanayi boyutunda da önemli bir ekonomik ölçeğe ulaştı. Bu iş birliğiyle Erzurum Şeker Fabrikası’nın ham madde ihtiyacının büyük bir bölümü karşılanabilir hâle gelirken, Mezra Ziraat ve Sukkar Şeker iş birliğiyle Doğu Anadolu’da yaklaşık 1,2 milyar TL’lik bir üretim hacmine ulaşılmış oldu.

Eyüp Demir: “Bu Bir Tarım Projesi Değil, Bölgesel Kalkınma Modeli”

Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, yürütülen çalışmaların yalnızca üretim artışı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Demir, Doğu Anadolu’daki dönüşümün ekonomik boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Biz Doğu Anadolu’da yalnızca şeker pancarı ekim alanlarını büyütmedik; yıllardır üretimden kopmuş toprakları yeniden ekonomiye kazandırdık. 4 bin dekarda başlayan bu yolculuk, bugün 22 bin 500 dekarlık sürdürülebilir bir üretim alanına dönüştü. 2019’da 17 bin ton olan üretimimiz bugün 80 bin tona ulaştı. Bu yapı, sanayiye kesintisiz ham madde sağlarken bölge ekonomisine de ciddi bir hacim kazandırıyor.” Kurulan modelin çiftçi, sanayi ve istihdam zincirini aynı anda güçlendirdiğini belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mezra Ziraat ve Sukkar Şeker arasında kurulan bu entegrasyon sayesinde, hem çiftçiye öngörülebilir bir gelir modeli sunduk hem de sanayi tarafında tedarik risklerini önemli ölçüde azalttık. Tarımı sanayiden kopuk değil, sanayinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyoruz.”

Hayvancılık ve Enerji Yatırımlarıyla Ölçek Büyüdü

2025 yılı, Mezra Ziraat’in hayvancılık yatırımlarında da önemli bir büyümeye sahne oldu. Erzurum’da uzun yıllar atıl durumda kalan bölgenin en büyük çiftlik işletmesi, yapılan yatırımlarla modern bir üretim tesisine dönüştürüldü. AB standartlarında inşa edilen ahırlar ve çatılarına kurulan Güneş Enerjisi Sistemleri sayesinde tesis, kendi enerjisini üretebilen çevreci bir yapıya kavuştu. Yatırımlar istihdama da doğrudan yansıdı. Mezra Ziraat’ta çalışan sayısı 55’ten 200’e yükselirken, bu artış bölge ekonomisine kalıcı katkı sağladı.

2026’da Hedef: Daha Fazla Üretim, Daha Güçlü Ekonomi

Mezra Ziraat, 2026 yılında üretim kapasitesini artırmayı, modern tarım uygulamalarını daha geniş alanlara yaymayı ve hayvancılık yatırımlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, orta vadede 500 daimi ve 350 mevsimlik istihdama ulaşmayı planlıyor.

Eyüp Demir, 2026 vizyonuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Önümüzdeki dönemde hedefimiz; üretimi büyütürken verimliliği artırmak, hayvancılık yatırımlarımızı güçlendirmek ve istihdamı kalıcı hâle getirmek. Mezra Ziraat olarak Doğu Anadolu’da tarımı yalnızca ayakta tutan değil, ekonomiyi büyüten bir yapı kurmaya devam edeceğiz.”