Marubeni Dağıtım ve Servis, kendi bünyesinde kurduğu “Akıllı Saha” markası ile inşaat sektöründe ileri teknolojileri sunarak hem zaman hem de maliyetlerde verimliliği artırıyor. Komatsu’nun dozer ve paletli ekskavatör ürün gruplarındaki orijinal akıllı makineler ve akıllı sistemlerini iş ortakları ile buluşturan “Akıllı Saha”, Leica Geosystems ve Topcon markalarının makine kontrol sistemleri ve saha ölçüm cihazlarının da distribütörlük hizmetlerini sürdürüyor. Sektörde başarılı çözümler üreten Marubeni Dağıtım ve Servis, “Akıllı Saha” ile tüm iş ortaklarının faaliyetlerine değer katan teknolojik ürünler ve hizmetler sunuyor.

Projelerin dijital dönüşümü hız kazanıyor

Türkiye’nin inşaat ve maden sektörleri, hassasiyet, hız ve operasyonel verimlilik beklentilerini en üst seviyede karşılamak amacıyla geliştirilen teknolojilere yöneliyor. Bu amaçla, Marubeni Dağıtım ve Servis bünyesinde sunulan “Akıllı Saha” (Komatsu 3D Makine Yönlendirmesi, Leica Geosystems ve Topcon çözümleri), projelerin ilerleme standartlarını yeniden belirliyor. Bu sistemler, özellikle paletli ekskavatör, dozer ve greyder gibi iş makineleri üzerinde kullanılarak, projesi belli olan tüm saha çalışmalarına entegre edilebiliyor. Bu sayede iş süreçleri dijitalleştirilerek sektördeki teknolojik dönüşüme öncülük ediliyor.

Sahada Dijital Dönüşüm: “Akıllı Saha” ile daha hızlı, daha verimli operasyonlar

“Akıllı Saha” ile sahada sağlanan verimlilik artışı, sektör temsilcileri tarafından yapılan geri bildirimlerle somutlaşıyor. Akıllı Saha ekipleri ile saha sahiplerinin birlikte yaptıkları testlerde, sistem entegrasyonuna sahip makineler ile olmayan makinelerin aynı işi yapma zamanları kıyaslanarak 3 kata varan verimlilik artışları kanıtlandı. Geleneksel yöntemlere kıyasla “Akıllı Saha” markasının sunduğu teknolojik altyapı tercih edildiğinde, iş süreçleri çok daha verimli, entegre ve hatasız bir şekilde yönetilebiliyor. Sahadaki bu operasyonel hakimiyet ve süreç optimizasyonu, projelerde maliyet avantajı sağlayarak kârlılığı destekliyor. Sistemleri ilk kez kullanan operatörler, kullanıcı dostu arayüzler sayesinde kısa sürede adaptasyon süresini tamamlayarak konforlu bir çalışma ortamı yakalayabiliyor.

Proje yönetiminde hız ve kalite

“Akıllı Saha” ile operasyonel hıza ek olarak proje yönetimi süreçleri de iyileştiriliyor. Bu kapsamda projeye dair verilerin sisteme girişleri daha hızlı ve doğru gerçekleşirken, raporlama ve kontrol aşamaları da gözlemlenebiliyor. Sistemlerin kurumsal proje yönetim yazılımları ile entegrasyon kapasitesinin yüksek olması, şirket içi süreçlere uyumu artırıyor.

7/24 erişim ile satış sonrası hizmet kalitesi

Marubeni Dağıtım ve Servis, “Akıllı Saha” sistemlerinin kesintisiz çalışması için yüksek kalitede teknik destek hizmetleri sunuyor. Sistemleri kullanan iş ortakları anlık müdahale gerektiren konularda 7/24 erişim desteği alabiliyor. Sorunların çözümü için anlık ve açıklayıcı videolar gönderilerek, uzaktan çözüm desteği de sağlanıyor.