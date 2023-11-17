Uca’nın cenazesi sabah saatlerinde İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Otopsi işleminin ardından Uca’nın cenazesi Zincirlikuyu Morgu’na götürüldü.

Uca için 18 Kasım’da Harbiye’deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni yapılacak. Uca’nın cenazesi, törenin ardından Ankara’ya gönderilecek.

Uca: “Yakılmak istiyorum”

Son röportajında vasiyetinden bahseden Uca, gömülmek istemediğini söyledi ve “Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul Boğazı’ndan serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum” dedi.

Metin Uca kimdir?

Sunuculuk, yazarlık ve seslendirme sanatçılığı yapan Metin Uca, 13 Kasım 1961’de İstanbul’da doğdu

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT’ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

Uca, 1999 yılında sonra “Günaydın Türkiye” adlı sabah haberleri programı sundu. Uca’ya bugünkü şöhretini ise 2002-2011 yıllarında Star TV’de sunduğu “Passaparola” adlı yarışma programı kazandırdı. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.

Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme yapan sanatçı, 2004’ten bu yana bir kitap üzerinde çalışıyordu.

Şubat ayında gözaltına alındı

Uca, 2 Şubat 2023’te Ankara’ya gitmek için İstanbul Havalimanı’nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge’a geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca’nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu öğrenildi. Daha sonra ünlü modacı Barbaros Şansal’ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı.