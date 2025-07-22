AFRİKA SICAKLARI ÜLKEYİ KAVURUYOR

Balkanlar üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile birlikte, Basra Körfezi kaynaklı yüksek nem birleşince, yurt genelinde bunaltıcı bir atmosfer hakim oluyor. Özellikle Çarşamba ve Cuma günleri, sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaşacağı ve rekorların kırılabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğini belirtiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara ve Ege:

Az bulutlu ve açık. Balıkesir, Manisa ve Denizli’de 40-42 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar dikkat çekiyor.

İç Anadolu ve Akdeniz:

Ankara, Konya ve Isparta’da sıcaklıklar 35-37 derece arasında. Adana’da ise Cuma günü 50 dereceye yaklaşan ekstrem bir sıcaklık bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu:

Diyarbakır ve Gaziantep’te sıcaklıklar 43-45 dereceye kadar çıkarken, Siirt’te 50 derece eşiği aşılabilir.

Doğu Anadolu ve Karadeniz:

Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel sağanaklar görülse de bölgenin büyük kısmı açık. Van ve Malatya'da ise sıcaklık 30-38 derece arasında.

UZMANLARDAN "CEHENNEM SICAKLARI" UYARISI

Meteoroloji ve sağlık uzmanları, 11.00-17.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamayı öneriyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocukların dışarı çıkmaması gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca şu uyarılar yapılıyor:

Günde en az 3 litre su tüketin.

Güneş kremi, şapka ve açık renkli bol kıyafetler kullanın. Temmuz Ortasında Kar Sürprizi: Kaçkarlar Beyaza Büründü, Turistler Hayrete Düştü İçeriği Görüntüle

Ağır fiziksel aktivitelerden kaçının.

Klimalı alanlarda vakit geçirmeye özen gösterin.

REKOR SICAKLIKLAR YOLDA

Uzmanlara göre 2025 yılı yazı, Türkiye'nin iklim tarihinde "en sıcak yaz" olarak kayda geçebilir. Cuma günü ölçülmesi beklenen 50 derece, bugüne dek kaydedilen en yüksek sıcaklık olma özelliğini taşıyor.

Sıcak hava dalgasının etkisiyle olası orman yangınları riskine karşı da dikkatli olunması gerekiyor.