Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay’ın kıyı şeridi ve Kahramanmaraş’ın kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Rüzgar Güney Ege’de Kuvvetleniyor
Raporda, özellikle Güney Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla eseceği belirtilirken, diğer bölgelerde hafif ve zaman zaman orta kuvvette rüzgar etkili olacak.
Karadeniz’de Sıcaklık Düşüyor
Hava sıcaklıklarının Karadeniz’in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Bazı İllerde Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklıklar:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu – 29°C
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu – 26°C
İzmir: Parçalı ve az bulutlu – 32°C
Adana: Az bulutlu ve açık – 35°C
Antalya: Az bulutlu ve açık, doğuda yerel sağanak bekleniyor – 30°C
Samsun: Parçalı ve zamanla çok bulutlu – 27°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı – 25°C
Erzurum: Az bulutlu ve açık – 25°C
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık – 36°C