Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay’ın kıyı şeridi ve Kahramanmaraş’ın kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Rüzgar Güney Ege’de Kuvvetleniyor

Raporda, özellikle Güney Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla eseceği belirtilirken, diğer bölgelerde hafif ve zaman zaman orta kuvvette rüzgar etkili olacak.

Karadeniz’de Sıcaklık Düşüyor

Hava sıcaklıklarının Karadeniz’in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bazı İllerde Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklıklar: