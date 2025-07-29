Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden gelen serin hava sistemine karşı vatandaşları uyardı. Çarşamba günü itibarıyla Marmara’dan başlayarak sıcaklıklarda 6 ila 8 derece arasında ani bir düşüş yaşanacağı belirtilirken, Poyraz rüzgarıyla birlikte yerel sağanak yağışların da etkili olması bekleniyor.

İstanbul dahil birçok şehirde yağmur geçişleri görülebilir

Çarşamba günü özellikle İstanbul’da bazı ilçelerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görülebileceği ifade edildi. Meteoroloji uzmanları, ani hava değişimlerinin özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlı vatandaşlar için risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Bugün ise sıcaklıklar rekor seviyelerde

Serin hava dalgası öncesinde bugün yurdun büyük bölümünde bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Termometreler birçok şehirde 40 dereceyi aşarken, uzmanlar güneş çarpmasına karşı tedbirli olunmasını istiyor.

Meteoroloji’den Bölge Bölge Hava Durumu Değerlendirmesi:

🔹 Marmara: Az bulutlu ve açık, Trakya’nın batısı parçalı bulutlu. İstanbul 33°C, Edirne 37°C, Balıkesir 40°C.

🔹 Ege: Az bulutlu ve açık. İzmir 38°C, Denizli 41°C, Muğla 36°C.

🔹 Akdeniz: Doğusunda yer yer sağanak yağış bekleniyor. Adana 36°C, Antalya 32°C, Isparta 36°C.

🔹 İç Anadolu: Az bulutlu ve açık. Ankara 40°C, Konya 41°C, Nevşehir 38°C.

🔹 Karadeniz: Batı kesimleri az bulutlu, doğu parçalı bulutlu. Amasya 44°C ile dikkat çekiyor.

🔹 Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Malatya 42°C, Erzurum 33°C.

🔹 Güneydoğu Anadolu: Kavurucu sıcaklıklar etkili. Diyarbakır 45°C, Mardin 42°C, Siirt 43°C.

Serinleme Çarşamba Başlıyor

Uzmanlara göre Afrika sıcakları Çarşamba günü etkisini yitirecek ve yerini Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasına bırakacak. Poyrazın da etkisiyle özellikle Marmara’da sıcaklıklarda hızlı bir düşüş yaşanacak.