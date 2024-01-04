İş dünyası özellikle teknik alanlarda meslek lisesi mezunlarına çok ihtiyaç duyuyor. Son beş yılda büyük firmaların meslek lisesine yaptıkları yatırım da az değil ama yetmiyor. Meslek lisesi, öğrenci veli, okul, sistem, iş dünyası gibi çok paydaşlı bir yapıya sahip. Fakat şu bir gerçek ki iş dünyası nitelikli eleman istiyorsa elini taşın altına koyacak.

Büyük firmalar elini taşın altına koydu. Peki orta ve küçük KOBİ’ler. Onlar nasıl koyacak? İşte burada da imdada “Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri” yetişiyor.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM (METEK)

Geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliği ile yürütülen “Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri”nin Kurulması Yoluyla ‘Mesleki Ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi’ kapsamında meslek liselerinin sadece ülkemizde değil, dünyada da önemli olduğu gündeme geldi.

AB ülkelerinden gelen uzmanlar kendi ülkelerindeki durumu anlattılar. Bu konunun sadece ülkemizde değil, Avrupa’da da sorun olduğu ortaya kondu.

Forumda; dijitalleşme, mesleki beceriler, yeşil dönüşüm, özel sektör iş birlikleri ve gelecek vizyonu gibi konular ele alındı. Kamu, akademi, özel sektör ve sosyal ortaklardan üst düzey yetkililerin katıldığı forum, sektördeki önemli fırsatları değerlendirme fırsatı sundu. Forumun öne çıkan başlıkları arasında Türkiye’deki meslekî ve teknik eğitimdeki başarılar ve geleceğe bakış, inovasyon ve dijitalleşme, özel sektör - kamu iş birliği, meslekî eğitimde istihdam ve beceriler, proje tabanlı yaklaşımlar, ortak sağlık ve güvenlik (OSG), yeşil işler ve meslekî eğitim, öğretmenlerin meslekî gelişimi, sürdürülebilir tarım ve güvenli gıda için meslekî eğitim, meslekî ve teknik eğitimde politika geliştirme ve iyi uygulamalar, sağlıklı yaşam için meslekî eğitim, meslekî ve teknik eğitim öğrenci ve öğretmenlerinin sesi gibi konular yer aldı. Güzel bir organizasyon ile paydaşlar buluştu.

NEDEN ÇÖZEMİYORUZ?

Sorun belli, çözüm belli! Neden çözemiyoruz? Konuya yoğunlaşıp odaklanıp, arada kılcal damarları tıkayan sorunları görmek ve çözmek gerekiyor. Bu sorunlar mevzuat da olabilir, paydaşların yanlış algısı da, iletişim problemleri de olabilir. Önemli olan bir konuyu gerçekten dert edinmek. Ana yolu tıkayan küçük problemleri çözmek, çözmek istemek. Meslek lisesi ile sanayinin buluştuğu örnekler de var. Tofaş bunu başarmış. Yetkilisinden konuyu dinledik. Ümitvar olduk. Toplum olarak genellikle bakış açısı “günü kurtarma” olunca iş dünyası ve meslek liselerinin sorunları da bu davranıştan nasibini alıyor.

KÖPRÜ ELEMAN

Meslek lisesi mezunlarının “ara eleman”, “ aranan eleman” gibi anılması ve statüsünün, itibarının netleşmemesi de sorun. Benim önerim “ KÖPRÜ ELEMAN” köprü güven uyandırır ve birleştiricidir. Konunun aktörlerinin görüşüne sunuyorum. İş dünyası genellikle yetişmiş eleman arar. Ama insan sadece okulda yetişmiyor.

Zaman ile edinilen bir tecrübe var. Bu gün çeşitli yöntemlerle kısa sürede tecrübe aktarımı yapılabiliyor. İnsanın en iyi öğrendiği ortam görerek öğrenme. Bu sebeple sanayi ve meslek lisesi iş birliğinin yaygınlaşması, iş yerlerinin kapılarını gençlere açması öncelikle kendi gelecekleri için elzem. 2024 yılı bu konuda kırılma noktası olacak sanki. Pansuman değil tedaviye ihtiyaç var.

Sözün özü; Bu konu daha çok konuşulacak. Fakat hızlıca çözüm bulmak, insan kaynağını da küstürmemek ve kaçırmamak gerek.