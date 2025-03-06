Bu değişiklik, 21 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 8. Tebliğ ile resmiyet kazandı. Yeni düzenleme ile birlikte, Gaziantep Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi'nin (GTO MYM) belgelendirme yetkisine sahip olduğu bazı mesleklerde de artık Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiş oldu. Bu meslekler arasında Kamyon Şoförü, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü ve İşletme Elektrik Bakımcısı da yer alıyor.

GTO MYM'nin Yeni Yetkisi ve Bölgesel Katkıları

GTO MYM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özgözükara, GTO MYM'nin, 2018 yılından bu yana mesleki yeterlilik alanında hizmet verdiğini ve Gaziantep ile çevresinin nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik önemli çözümler sunduğunu vurguladı. Özgözükara, “GTO MYM, Türkiye'deki MYK Belgelendirme yetkisine sahip sivil toplum kuruluşları arasında, kapsam büyüklüğü açısından ilk üç sırada yer almaktadır. 55 farklı meslekte sınav ve belgelendirme hizmeti sunuyoruz ve bu süreçleri kurumsal, adil ve şeffaf bir yaklaşım ile yürütüyoruz” dedi.

Belge Zorunluluğunun İşveren ve Çalışanlar İçin Önemi

Özgözükara, yeni tebliğin işverenler ve çalışanlar için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. 5544 sayılı Kanun gereği, mesleki yeterlilik belgesi alınması zorunlu olan mesleklerde, belgesiz işçi çalıştırılmasının mümkün olmayacağını ifade eden Özgözükara, “İşverenler, çalışanlarının yasal mevzuata uygun şekilde belgelendirilmesini sağlamak zorundadır. Bu noktada GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi olarak, Gaziantep’teki işçi ve işverenlerimize hızlı ve güvenilir belgelendirme hizmeti sunarak, sektörlerin nitelikli iş gücüne kavuşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, iş güvenliği ve mesleki yeterlilik konusundaki hassasiyetin artırılması ve tehlikeli işlerde çalışanların belgelenmesi, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının iyileştirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.