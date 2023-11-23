Forum; dijitalleşme, mesleki beceriler, yeşil dönüşüm, özel sektör iş birlikleri ve gelecek vizyonu gibi konuları ele aldı. Kamu, akademi, özel sektör ve sosyal ortaklardan üst düzey yetkililerin katıldığı forum, sektördeki önemli fırsatları değerlendirme fırsatı sundu.

Açılış konuşmalarını sırasıyla Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih KAYGUSUZ, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Laurent GUIRKINGER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali İş Yardımlar Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk CANTEKİN ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali KARAGÖZ yaptı.

Forumun öne çıkan başlıkları arasında Türkiye'deki meslekî ve teknik eğitimdeki başarılar ve geleceğe bakış, inovasyon ve dijitalleşme, özel sektör kamu iş birliği, meslekî eğitimde istihdam ve beceriler, proje tabanlı yaklaşımlar, yeşil işler ve meslekî eğitim, öğretmenlerin meslekî gelişimi, sürdürülebilir tarım ve güvenli gıda için meslekî eğitim, meslekî ve teknik eğitimde politika geliştirme ve iyi uygulamalar, sağlıklı yaşam için meslekî eğitim, ve meslekî ve teknik eğitim öğrenci ve öğretmenlerinin sesi gibi konular yer aldı.

Ayrıca, 06-09 Eylül 2023 tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığı Robot Yarışmasının dereceye giren okulları ve Antalya'daki meslek lisesi öğrencileri, robot ve drone performansları sergiledi. Forum, panel oturumlarıyla devam ederken katılımcılar arasında bilgi alışverişinde bulunuldu ve sektördeki gelişmeler hakkında derinlemesine tartışmalar yapıldı.

Meslekî Eğitim Formu, Türkiye'nin meslekî ve teknik eğitim alanındaki gelişimine katkıda bulunmak ve sektördeki yenilikçi fikirleri teşvik etmek amacıyla atılmış önemli bir adım oldu.

Ekovitrin Medya Grubu CEO'su ve aynı zamanda Ekovitrin dergisi Genel Yayın Yönetlenliği görevini yürüten Şeref Özata, etkinliği yerinde takip etti.