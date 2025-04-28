Avukat İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay üzerinden örnek vererek, tanımadığı bir kişiye mesaj yoluyla kalp ve öpücük emojisi atan bir sanığın "cinsel taciz" suçundan mahkum edildiğini söyledi. Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen bu kararın, Türk hukukunda emojilerin suç unsuru olarak değerlendirilebileceği yönünde önemli bir emsal teşkil ettiğini kaydetti.

Emojiler Suçun Delili Olabiliyor

İmamoğlu açıklamasında, "Emojiler deyip geçmemek lazım. Tehdit, hakaret, cinsel taciz gibi suçlar, bazen sadece bir emoji kullanımıyla işlenebiliyor. Özellikle kastın ve diğer delillerin varlığı halinde emojiler, mahkemelerde suçun kanıtı olarak değerlendirilebiliyor" dedi.

Yurtdışından örnekler de veren İmamoğlu, Kanada’da bir başparmak emojisinin bir teklifin kabulü anlamına geldiğini, ABD'de ise tabanca, yumruk veya ambulans emojilerinin tehdit ve saldırıya teşebbüs olarak yorumlandığını ifade etti. Ayrıca Amerika’da bir çalışana göz kırpma emojisi gönderen işveren hakkında cinsel taciz soruşturması başlatıldığını da hatırlattı.

Vatandaşlara Uyarı: "Dikkatli Olun"

Özellikle özel mesajlaşmalarda kullanılan emojilerin yanlış anlaşılmalara ve yasal sorunlara yol açabileceğini vurgulayan İmamoğlu, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. "Emojilerin tek başına suç oluşturduğu her durum söz konusu olmasa da, eylemin niteliği ve diğer unsurlar dikkate alındığında suçlamaya sebep olabilir. İlerleyen süreçte emoji kullanımıyla ilgili daha fazla dava dosyasıyla karşılaşacağımız kesin" diye konuştu.

İmamoğlu son olarak, vatandaşlara emojileri aleni şekilde kullanmaktan kaçınmalarını ve özel mesajlaşmalarda da hukuki sınırlar içerisinde davranmalarını tavsiye etti.