OMSAN Lojistik, köklü iş ortaklarından Renault ile yürüttüğü stratejik iş birliğinde önemli bir başarıya daha imza attı. 50 yılı aşan bu ortaklık, Fas operasyonu kapsamında 16 Mart 2026'da başlayan yeni 5 yıllık sözleşme ile uluslararası arenada daha da pekiştirildi.

OMSAN Lojistik'in Renault araçlarının Fas'taki taşımacılığına yönelik iş birliği, 13 Ocak 2020'de kazanılan ilk ihale ile başlamıştı. Bu süreçte sergilenen yüksek operasyonel performans, zamanında teslimat oranları ve müşteri odaklı yaklaşım sayesinde sözleşmeler kademeli olarak genişletildi.

Mart 2023'te kazanılan üç yıllık ihale ile iş birliği daha da güçlenirken, OMSAN'ın sahadaki performansı sürdürülebilir başarının somut göstergesi oldu.

"Bu başarı, güvenin ve operasyonel disiplinin sonucudur"

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Ahmet Tansık, kazanılan yeni ihale ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Renault ile 50 yılı aşkın süredir devam eden iş birliğimizin, uluslararası operasyonlarımızda da aynı güçle sürmesi bizim için son derece kıymetli. Fas'ta elde ettiğimiz bu yeni 5 yıllık sözleşme; sadece rekabetçi bir sürecin kazanımı değil, aynı zamanda sahada ortaya koyduğumuz disiplinin, sürdürülebilir hizmet anlayışımızın ve güvene dayalı iş modelimizin bir sonucudur. Bugün lojistikte fark oluşturan unsur; yalnızca taşıma kapasitesi değil, uçtan uca entegre çözümler, veriyle desteklenen operasyon yönetimi ve kesintisiz hizmet kabiliyetidir. OMSAN olarak, Renault'un küresel tedarik zincirine değer katmaya ve operasyonel mükemmelliği uluslararası ölçekte sürdürmeye kararlıyız."

Şirket, OYAK'ın uzun vadeli vizyonu doğrultusunda; sürdürülebilir büyüme, güçlü operasyonel altyapı ve multimodal taşımacılık kabiliyetleri ile küresel lojistik ağını genişletmeye devam ediyor.

Yeni dönem: 5 yıllık stratejik iş birliği

2026 yılında gerçekleştirilen son ihale sürecinde OMSAN Lojistik; altyapısı, yenilikçi çözümleri ve entegre lojistik kabiliyetleriyle öne çıkarak ihaleyi yeniden kazandı.

Yeni sözleşmenin, OMSAN'ın uluslararası büyüme hedefleri açısından önemli bir eşik olduğunu vurgulayan Otomotiv ve Yurtdışı Ofisler Grup Direktörü Diğdem Liga ise şunları söyledi: "Fas'ta yeniden kazanılan bu sözleşme, OMSAN'ın uluslararası operasyon kabiliyetinin, hizmet kalitesinin ve sahadaki istikrarının güçlü bir yansımasıdır. Uzun soluklu iş ortaklıklarını kalıcı başarıya dönüştüren en önemli unsur, güveni her aşamada yeniden üretebilmektir. Renault ile Fas'ta devam edecek bu yeni dönem de, OMSAN'ın küresel ölçekte değer üreten çözüm ortağı kimliğini daha da güçlendirecektir."

Yeni sözleşme kapsamında 16 Mart 2026 itibarıyla başlayan iş birliği 5 yıl boyunca kesintisiz devam edecek; OMSAN, Fas'taki operasyonel gücünü daha da artırırken Renault'un tedarik zinciri verimliliğine stratejik katkı sunmayı sürdürecek.