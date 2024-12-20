Faiz Oranı Beklentileri

TCMB’nin bir hafta vadeli repo faiz oranı için beklenti, geçen ayki anketteki %50 seviyesinden bu ay %48,51’e düştü.

BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise %50’den %48,59’a geriledi.

Enflasyon Beklentileri

Cari Yıl Sonu TÜFE Tahmini

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi: %44,81’den %45,28’e yükseldi.

12 Ay Sonrası TÜFE Tahmini

12 ay sonrası TÜFE beklentisi %27,20’den %27,07’ye geriledi.

24 Ay Sonrası TÜFE Tahmini

24 ay sonrası TÜFE beklentisi, önceki ankette %18,33 iken bu ay %18,47’ye yükseldi.

12 Ay Sonrası Olasılık Dağılımı

Katılımcıların %48,48’i TÜFE’nin %26,00-28,99 aralığında artmasını bekliyor.

Katılımcıların %19,70’i TÜFE’nin %23,00-25,99 aralığında kalacağını öngörüyor.

24 Ay Sonrası Olasılık Dağılımı

Katılımcıların %42,11’i TÜFE’nin %17,00-19,99 aralığında gerçekleşmesini beklerken, %26,32’si %20,00-22,99 aralığını tahmin ediyor.

Döviz Kuru Beklentileri

Cari yıl sonu dolar/TL beklentisi , önceki anket dönemindeki 35,72 TL’den 35,30 TL’ye düştü.

, önceki anket dönemindeki 35,72 TL’den 35,30 TL’ye düştü. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,75 TL’den 43,23 TL’ye yükseldi.

Büyüme Beklentileri

2024 yılı büyüme beklentisi : %3,1’den %3,0’a geriledi.

: %3,1’den %3,0’a geriledi. 2025 yılı büyüme beklentisi: %3,2’den %3,1’e düştü.

Aralık ayı anketi, enflasyon ve faiz oranlarında kısmi bir gerileme beklentisi ortaya koyarken, döviz kuru ve büyüme tahminlerinde hafif bir dalgalanma gözlemleniyor. Özellikle 24 ay sonrası enflasyon beklentisinde artış, piyasa katılımcılarının uzun vadeli fiyat istikrarı konusunda temkinli olduğunu gösteriyor. Döviz kuru beklentilerindeki yukarı yönlü revizyon ise global ve yerel ekonomik belirsizliklerin etkisini yansıtıyor.

Faiz oranlarındaki beklenti düşüşü, TCMB’nin sıkı para politikasını aşamalı olarak gevşetebileceğine işaret ederken, büyüme tahminlerindeki düşüş, ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri olarak değerlendiriliyor.