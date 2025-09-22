TCMB’den yapılan açıklamaya göre, yabancı para serbest hesaplara uygulanan faiz oranı yüzde 3’ten yüzde 2,75’e indirildi. Söz konusu düzenleme, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarının tesis edilen kısımlarına ödenen faizi kapsıyor.

Bu adımla birlikte bankalarda tutulan döviz mevduatlarının getirisi bir miktar gerilerken, Merkez Bankası’nın hamlesi küresel para piyasalarındaki likidite koşullarına uyum amacı taşıyor.

Uzmanlar, söz konusu kararın Fed’in faiz indirimine paralel bir adım olduğuna dikkat çekiyor. TCMB’nin bu hamleyle hem TL hem de döviz mevduatlarında faiz dengesini gözettiği, piyasalarda aşırı dalgalanmaların önüne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Düzenlemenin etkisinin özellikle döviz cinsi hesaplarda bulunan büyük hacimli mevduat sahipleri tarafından hissedileceği, faiz gelirlerinde kısmi bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor.