THY'den yapılan açıklamada Türkiye'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya seyahat edecek yolculara avantajlı fiyatlarla uçuş imkanı sağlanacağı kaydedildi. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyanın 1 Ekim 2025 tarihine kadar satın alınacak biletlerde geçerli olacağı ifade edildi. Kampanya kapsamına göre 01 Kasım 2025 – 18 Mart 2026 tarihleri aralığında Münih, Düseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine 169 Dolar; Londra, Manchester, Edinburg ve diğer İngiltere şehirlerine 189 dolar; Cenevre, Zurih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo, Helsinki ve daha bir çok Avrupa şehirlerine 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edileceği ifade edildi.

