Brüt döviz rezervleri, 7 milyar 719 milyon dolarlık keskin bir düşüşle 88 milyar 328 milyon dolardan 80 milyar 609 milyon dolara indi. Döviz rezervlerindeki bu düşüş, 2024 yılının en yüksek haftalık kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, altın rezervlerinde artış gözlendi. 28 Mart haftasında altın rezervleri 1 milyar 117 milyon dolar artarak 74 milyar 785 milyon dolardan 75 milyar 902 milyon dolara çıktı.

TCMB'nin rezervlerindeki bu hareketlilik, küresel finansal gelişmeler ve yurtiçindeki ekonomik dinamikler bağlamında yakından takip edilmeye devam ediyor.