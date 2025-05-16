Otobüs müşterileri, servis sözleşmesi ile belirlenen süre boyunca seçtikleri paket kapsamındaki bakım-onarım işlemlerini avantajlı koşullarla Mercedes-Benz Türk bayi ve yetkili servislerinde yaptırma imkanı buluyor. Şirket bu kapsamda 2024 yılında en fazla servis sözleşme paketi satın alan müşterilerine özel sertifika takdimi gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki beklentilerinin üzerinde hizmetler ve avantajlar sunarak, müşterilerinin operasyonel devamlılığına katkı sağlamaya devam ediyor. Mercedes-Benz Türk otobüs müşterileri, kendilerine sunulan servis sözleşmesi paketleri ile bakım-onarım işlemlerini avantajlı koşullarla Mercedes-Benz Türk bayi ve yetkili servislerinde yaptırma imkanı buluyorlar. Sunulan bu hizmet, Mercedes-Benz Türk müşterileri için birçok avantajı beraberinde getiriyor. Bakım parçaları, aşıntı parçaları, sarf malzemeleri ve uzatılmış garanti kapsamıyla müşterilerinin gelecekteki bakım ihtiyaçlarını bugünden güvence altına alan servis sözleşmesi hizmetiyle hem operasyonel maliyetler öngörülebilir hale geliyor hem de araçların kullanım ömrü uzuyor.

Satılan her 4 Mercedes-Benz marka otobüsten 3’ü Servis Sözleşmeli!

2024 yılı içerisinde satışı gerçekleşen yaklaşık 500 adet sıfır kilometre Mercedes-Benz marka otobüs için müşteriler “Servis Sözleşmeleri”nden yararlandı. Mercedes-Benz Türk tarafından 2024 yılında 10 adet ve üzeri servis sözleşmesi paketi satın alan müşterilere özel sertifika takdimi gerçekleştirildi.

Servis sözleşmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu; “Mercedes-Benz Türk olarak, Türkiye genelinde 28 otobüs yetkili servis lokasyonumuz ile yüksek kalitede, değer odaklı ve yenilikçi yaklaşımımızla hizmetlerimizi sürekli geliştiriyor bununla beraber uzman teknisyenlerimizle müşterilerimize doğru ve hızlı çözümler sunuyoruz. Müşterilerimize satış sonrasında beklentilerinin üzerinde hizmetler sunmak ve ihtiyaçlarına yönelik en doğru hizmeti vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz servis sözleşmesi, sunduğu avantajlarla yoğun talep görüyor. Satılan her 4 Mercedes-Benz marka otobüsün 3’ü Servis Sözleşmeli. Bu başarımızdaki en önemli etkenlerden birinin müşterilerimizin markamıza duyduğu güven ve memnuniyet olduğunu söyleyebilirim. Satış Sonrası Hizmetler alanında geniş bayi ve yetkili servis ağımız ile müşterilerimizin işlerini en iyi ve en hızlı şekilde sürdürebilmesini sağlamak için sorumluluklarımızın bilinci ile çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Farklı paket seçenekleriyle her ihtiyaca çözüm sunuluyor

Servis Sözleşmesi hizmeti 3 farklı paket ile sunuluyor. Baz Paket, 3 yıllık periyodik bakım içeren kapsamlı bir hizmet içermektedir. Ekonomik Paket, Baz Paket’e ek olarak aşıntı parça değişim hizmetini de içerirken; aşıntı paketi, fren balata ve diskleri, tahrik kayışları, cam silecek lastikleri, sinyalizasyon ampulleri gibi kullanıma bağlı olarak aşınan parçalarda yapılacak değişiklikleri de kapsamaktadır. Tam Paket ise, Ekonomik Paket’e ek olarak, aracın 2 yıllık standart garantisini bir yıl daha uzatan 3. Yıl Uzatılmış Garanti hizmetini içermektedir. Paketlerin ana hatlarıyla sunulmasının yanı sıra, Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre bakım, aşıntı ve uzatılmış garanti hizmetlerini ayrı ayrı da sunmaya devam ediyor.