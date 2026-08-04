Mercedes-Benz Türk, satış sonrası hizmetler kapsamında müşterilerine sunduğu çözümleri yeni kampanyalarla güçlendirmeye devam ediyor. Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinde sektörde standartları belirleyen yaklaşımını sürdüren şirket, “Tek Niyet Memnuniyet” prensibi doğrultusunda müşterilerinin tüm işlemlerini en hızlı, en yüksek kalitede ve sorunsuz şekilde tamamlamayı hedefliyor. Bu anlayışla hayata geçirilen servis sözleşmelerinde 36 aya varan taksit kampanyası, müşterilere bakım ve servis süreçlerini daha esnek ödeme seçenekleriyle planlama imkânı sunuyor.

Kampanya kapsamında, aracın ilk perakende satış tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde servis sözleşmesi yaptıran müşteriler, paket türüne göre değişen taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Böylece Mercedes-Benz Türk Yetkili Servislerinin sunduğu bakım ve onarım hizmetleri, avantajlı ödeme koşullarıyla güvence altına alınabiliyor.

Üç farklı paket seçeneğiyle kapsamlı servis çözümleri

Mercedes-Benz Türk'ün sunduğu servis sözleşmeleri, Baz Paket, Ekonomik Paket ve Tam Paket olmak üzere farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik üç seçenekten oluşuyor.

Baz Paket ve Ekonomik Paket kapsamında periyodik bakımlar, bakım sisteminin veya üreticinin öngördüğü bakım aralıklarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu paketlerde filtrelerin* ve motor yağının değişimi Mercedes-Benz Türk yetkili servis güvencesiyle sağlanıyor. Ekonomik Paket kapsamında ayrıca, servis paketi dahilindeki araçlar için uzatılmış garanti de, paket koşulları çerçevesinde geçerliliğini koruyor.

Tam Paket ise periyodik bakım hizmetlerine ek olarak, fren diski ve balataları ile debriyaj baskı balatası gibi aşınan parçaların uygun kullanım koşullarına bağlı olarak değişimini içeriyor. Bunun yanı sıra akü, silecek lastiği ve ampul gibi sarf malzemeleri ihtiyaç halinde yenilenirken, servis paketi dahilindeki araçlar için uzatılmış garanti de paket kapsamı çerçevesinde geçerli olmaya devam ediyor.

Servis sözleşmelerinde sunulan taksit seçenekleri, tercih edilen paket ve sözleşme adedine göre farklılık gösteriyor. Baz Paket ve Ekonomik Paket'te tek sözleşme alımlarında 6 aya, 10 adet ve üzeri alımlarda 12 aya varan taksit imkânı sunulurken; Tam Paket**'te ise sözleşme alım adedinden bağımsız sözleşme süresine göre 36 aya varan taksit avantajı sağlanıyor.

Mercedes-Benz Türk, servis sözleşmeleriyle araçların bakım ve servis süreçlerinin yetkili servis güvencesiyle planlı ve kesintisiz şekilde yürütülmesini desteklerken, sunduğu esnek ödeme seçenekleriyle müşterilerinin işletme maliyetlerini daha etkin yönetmelerine de katkı sağlıyor.