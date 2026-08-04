Yenilikçi teknolojileri, güçlü üretim altyapısı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla lastik sektöründe fark yaratan Petlas, 50'nci kuruluş yılı kapsamında düzenlediği otomobil kampanyasını büyük bir ilgiyle tamamladı. Petlas ve Starmaxx yetkili bayileri ile birlikte Oto Çarçabuk, Uzman Lastik satış noktaları ve akolastik.com üzerinden yapacakları alışverişlerle kampanyaya dahil olan ve tek seferde 10 bin TL ve üzeri alışveriş yapan bireysel müşterilerin katıldığı kampanyada, noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda İzmir'den Semih Çetinkaya ile Afyon'dan Emre Çakıroğlu Mercedes-Benz CLA otomobillerin sahibi oldu. Ankara'daki AKO Kule'de düzenlenen teslim töreninde talihlilere araç anahtarları AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan tarafından takdim edildi.

50 yıllık yolculuğumuzun merkezinde müşterilerimizin güveni bulunuyor

Teslim töreninde konuşan AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, Petlas'ın 50 yıllık yolculuğunda müşterilerinin desteğinin en büyük güç olduğunu belirterek şunları söyledi: "Petlas olarak yarım asırdır ülkemize, sektörümüze ve müşterilerimize değer üretmek için çalışıyoruz. Bugün ulaştığımız güçlü konumun temelinde mühendislik kabiliyetimiz ve üretim gücümüz kadar müşterilerimizin markamıza duyduğu güven de yer alıyor. 50'nci kuruluş yılımızı müşterilerimizle birlikte kutlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz kampanyamıza gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Mercedes-Benz CLA 350 otomobillerini kazanan değerli müşterilerimiz Semih Çetinkaya ve Emre Çakıroğlu'nu gönülden tebrik ediyor, araçlarını sağlıkla ve güvenle kullanmalarını diliyorum."

PETLAS, 50’nci yılında geleceğe güvenle ilerliyor

1976 yılında Türkiye'nin lastik alanındaki dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle kurulan Petlas, bugün binek ve ticari araçlardan tarım, iş makinesi, askeri araç ve havacılık lastiklerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin lider lastik üreticilerinden biri olan Petlas, gelişmiş Ar-Ge altyapısı, yüksek üretim kapasitesi ve yenilikçi ürünleriyle hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürüyor.

50'nci kuruluş yılı kapsamında pazara sunduğu yeni nesil Prime Comfort serisiyle de dikkat çeken Petlas, elektrikli araçlarla uyumlu EV Ready teknolojisi, yüksek ıslak zemin performansı, düşük yuvarlanma direnci ve sürüş konforunu bir araya getirerek geleceğin mobilitesine yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Müşteri memnuniyetini odağına alan marka, ürün geliştirme çalışmaları ve kullanıcılarına değer katan kampanyalarıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor.