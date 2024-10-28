Cumhuriyet’in 101. yılında da geliştirdiği, ürettiği, dünyanın yollarına ihraç ettiği otobüs ve kamyonlar, geleceğimizin teminatı olan gençlere sağladığı katkılar, spora ve sporcuya sağladığı uzun soluklu desteklerle, Türkiye’yi daima ileri taşıma vizyonunu vurgulayan Mercedes-Benz Türk, hazırladığı film ile “Cumhuriyet’in değerlerini taşıyoruz’’ mesajını kamuoyuyla paylaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hafızalara kazınmış sözlerinin kullanıldığı filmde Mercedes Benz-Türk’ün ürettiği araçlarla gençleri, sporcuları, öğretmenleri, çiftçinin alın terini, kadınların emeğini taşıdığı vurgusu yapılıyor.

Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü olarak 57 yıldır faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, Cumhuriyet Bayramı’nı hazırladığı özel bir filmle kutluyor. Şirket, kadınların yeteneklerinin ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması, eşit fırsatlara ve haklara sahip olmaları için yürüttüğü kapsamlı çalışmalarını sürdürürken; ‘Her Kızımız Bir Yıldız’, ‘Mühendisliğin Yıldızları’, ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’, ‘Mercedes-Benz Türk Aksaray ÇYDD Etkinlik Merkezi’ gibi burs ve gelişim programları ile Türkiye’nin dört bir yanında geleceğimizin teminatı gençleri desteklemeye, Türkiye’nin en uzun soluklu milli takım sponsorluklarından birini üstlenerek sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor.

“Cumhuriyet’in Değerlerini Taşıyoruz’’ sloganıyla hazırlanan filmde de, Mercedes Benz-Türk’ün ürettiği araçlarla geleceğimizin parlayan yıldızları olan gençleri, sporcuları, kadınların emeğini, öğretmenleri, çiftçinin alın terini taşıdığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hafızalara kazınmış sözleri ile anlatılıyor. Filmde, üzerinde hep birlikte ilerlediğimiz bir yolsa Cumhuriyet; “Biz Onu Yükseltecek ve Yaşatacak” gençleri taşıyoruz”, “Zeki Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklı Sporcuları; “Gelecek Nesil Benim Eserim Olacaktır” diyen öğretmenleri taşıyoruz; “Milletin Efendisi Köylümüzün” alın terini; “Omuzlar Üzerinde Göklere Yükselmeye Layık Kadınların” emeğini taşıyoruz; “Açtığın Yolda, Gösterdiğin Hedefe Doğru” yola devam sözleriyle Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti için hedeflediği ortak değerler vurgulanıyor.