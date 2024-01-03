Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı Aralık 2023 enflasyon rakamları şöyle oldu:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,22, aylık %1,14 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %44,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,93 artış gösterdi.

MEMUR, EMEKLİ ZAMLARI BELLİ OLDU

Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklilerine yüzde 46,55 oranında zam, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,56 oranında zam yapılması bekleniyor.

İşçi emeklisi Haziran ayında gerçekleşen enflasyona göre yüzde 19,77 zam almıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37.5 oranında zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 10 bin 300 liraya yükselecek. Refah payı verilirse en düşük emekli maaşının 11 bin lira civarına yükselmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yürütüldüğünü söylemişti.