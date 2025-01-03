2024 Yılında Emeklilere İki Büyük Zam

Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam alan emekliler, 2024’te toplamda iki büyük artış gördü. İlk 6 aylık dönemde maaşlara yüzde 49,25, ikinci 6 aylık dönemde ise yüzde 19,31 oranında zam yapılmıştı.

Refah Payı İle Ek Zam Gündemde

Memurlar ve emekliler için ek bir refah payı düzenlemesi yapılması da gündemde. Ekonomistlerin beklentilerine göre, zam oranlarının yüzde 20 seviyesine tamamlanması ve memur maaşlarında da aynı oranda iyileştirme yapılması ihtimaller arasında. Ancak bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için yasal bir adım atılması gerektiği belirtiliyor.

Bakan Işıkhan’dan En Düşük Emekli Aylığı İçin Müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, en düşük emekli maaşının artırılması yönünde çalışmalar yapılabileceğini ifade etti. Temmuz ayında 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı, yapılan artışlarla 12 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Ancak kök maaşı düşük olan emekliler için bu tutarın Hazine desteğiyle tamamlandığını hatırlatan Bakan Işıkhan, "Ocak ayında yapılacak düzenlemelerle en düşük emekli maaşının artırılması için Cumhurbaşkanlığında bir çalışma yürütülebilir" dedi.

Sosyal Yardım ve Kıdem Tazminatı Artışı

Yapılan zamlarla birlikte sosyal yardım ödemelerinde ve kıdem tazminatı tavanında da artış yaşandı. Yeni oranların vatandaşlara ek destek sağlaması bekleniyor.

Ekonomik Denge İçin Kritik Adımlar

Hükümet, maaş artışlarıyla vatandaşların alım gücünü artırmayı ve enflasyonun yarattığı etkileri hafifletmeyi amaçlıyor. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi gibi adımların, hem sosyal hem de ekonomik dengeye katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni zam oranları ve olası düzenlemelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi, vatandaşların bütçe planlaması açısından büyük önem taşıyor.