“Memur ve Emekliler Yoksulluk ve Açlık Sınırının Altında”

SAVDES-SEN Genel Başkanı Cengiz, açıklamasında, Türkiye’de memur ve emeklilerin büyük çoğunluğunun yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşadığını vurguladı. Cengiz, Kasım 2024 itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 20.562 TL, yoksulluk sınırının ise 66.976 TL olarak açıklandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Memurlarımız yoksulluk sınırı altında, emeklilerimiz ise açlık sınırı altında yaşamaya mahkûm ediliyor. Bu durum, verilen sözlerin tutulmamasıyla daha da derinleşiyor.”

“Torba Kanun Fırsat Olmalı”

Genel Başkan Cengiz, TBMM’de görüşülen Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve torba yasanın, memurların ekonomik şartlarını iyileştirmek için bir fırsat olduğunu belirtti. Taleplerinin görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Cengiz, “Artık tahammülümüz kalmadı. Bu yasa, hak edilen düzenlemelerin yapılması için kullanılmalı” dedi.

Sendikaların Talepleri

Cengiz, memur ve emekliler adına ilettikleri taleplerden bazılarını şu şekilde sıraladı:

Memur maaşlarına refah payı eklenerek son 5 yıllık büyüme oranları toplamında en az %30 artış yapılması.

Harcırah, fazla mesai ücreti, giyim ve yiyecek yardımlarının piyasa rayiçlerine uygun hale getirilmesi.

Emeklilik ikramiyesinin TOKİ standartlarında bir 3+1 konut alabilecek düzeye yükseltilmesi.

Sözleşmeli personelin kadroya geçiş süresinin 3+1’den 1+1’e indirilmesi.

Bayram ikramiyeleri olarak birer maaş ödenmesi.

Lojman tazminatının güncellenerek yeniden ödenmesi.

Resmi tatil ve dini bayram günlerinin yıllık izinden düşülmemesi.

“Adil ve Hakkaniyetli Bir Bütçe”

Sendikalar, kamu kaynaklarının adil dağıtımını talep ederek, alınacak kararların memurların yaşam kalitesini artıracak şekilde revize edilmesi gerektiğini belirtti. Taleplerin, yalnızca çalışanların refahını değil, aynı zamanda kamuda verimliliği artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı önündeki eylem, memurların geçim sıkıntısına karşı kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken, torba yasa görüşmelerinin bu talepleri ne ölçüde karşılayacağı merak konusu.