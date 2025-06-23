Alınan bilgiye göre, Memleket Partisi Merkez Yürütme Kurulu bugün gerçekleştirdiği yaklaşık iki saatlik toplantının ardından partinin "kapanması" yönünde karar aldı. Toplantı sonrası alınan bu radikal karar, partinin geleceğine ilişkin uzun süredir süren belirsizliklere de nokta koydu.

Muharrem İnce’nin CHP’ye katılımı ise kısa süre içinde resmiyet kazanacak. İnce’ye CHP rozeti, Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılacak. Böylece, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yarışan İnce, bir süre sonra ayrıldığı partisine sembolik bir törenle geri dönmüş olacak.

Geçtiğimiz günlerde Özel ve İnce bir araya gelmişti. Bu görüşme sonrasında Özel, “Sayın İnce ve Memleket Partili arkadaşlarımızı baba ocağına, CHP’ye davet ettik” açıklamasını yapmıştı. Bu davetin kısa sürede karşılık bulması, CHP’nin önümüzdeki döneme ilişkin stratejik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Memleket Partisi'nin siyasi arenadan çekilmesi, 2028 seçimleri öncesi muhalefet cephesinde birlik arayışlarının yeniden güç kazandığına işaret ediyor. Bu gelişme, hem CHP'nin oy tabanını genişletme potansiyeline sahip hem de muhalif seçmende moral etkisi yaratabilecek nitelikte.