Şimşek, “Nisan ayında 381 baz puana kadar çıkan Türkiye’nin risk primi, 283 baz puana kadar geriledi. İki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 49 seviyesinden yüzde 40’ın altına indi,” dedi.

Küresel zorluklara rağmen ihracatın güçlü seyrini sürdürdüğünü kaydeden Şimşek, cari açığın da tahmin edilen seviyelerde ilerlediğini ve sürdürülebilir düzeylerde kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Açıklamasında, finansal göstergelerdeki olumlu gelişmelerin dezenflasyon sürecine de katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Şimşek, “Yurtiçi finansal koşulların önümüzdeki dönemde daha da iyileşmesini bekliyoruz,” dedi.

Ekonomi yönetiminin sürdürdüğü yapısal reformlar ve mali disiplin politikalarının etkisiyle, yatırımcı güveninin arttığına işaret eden Şimşek, Türkiye ekonomisinin istikrar sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktığını söyledi.