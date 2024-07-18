Manchester’daki Üniversite’de düzenlenen Doktora Töreni sırasında duygusal anlar yaşandı. Üniversite’nin Yönetim Kurulu Başkanı Prof G E Holmes DL, tören sırasında yaptığı konuşmada, Dr. Gültekin’in uluslararası eğitim ortamını şekillendirmeye katkılarından dolayı “eğitimin gerçek bir öncüsü” olduğuna dikkat çekerek, Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Vakfı'na verdiği küresel desteğe de vurgu yaptı.



Dr. Mehmet Gültekin, tören sırasındaki konuşmasında bir eğitim girişimcisi olarak “Doktora” derecesi almanın gurur verici olduğunu belirterek duygularını şöyle ifade etti; “Gençlerin hayatta ilerlemelerine yardımcı olmak tutkusuyla, 20 yılı aşkın süredir farklı kültürlerden parlak genç beyinleri birbirine bağlayan bir köprü olmaya çalışıyorum. Türkiye'de eğitim alanındaki çalışmalarımız, hayal etme ve bu hayalleri hayata geçirme cesaretine sahip olduğunuzda mucizelerin başarılabileceğinin bir kanıtıdır. Sahip olabildiğim fırsatlara, beni daha güçlü kılan zorluklara ve zorluklarıyla daha da özel olan başarılara derinden minnettarım. Bu büyük onur, bu vizyona inanan, onu hayata geçirmek için zamanı, yetenekleri ve tutkularıyla katkıda bulunan herkes içindir ve hep daha iyisi için çabalamaya itici güç olacaktır.”

Dr. Mehmet Gültekin'i yakından tanıyalım

Horizon Group ve Tarabya İngiliz Okulları kurucusu olan Dr. Mehmet Gültekin, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, lisansüstü eğitimini İngiltere'de Wolverhamton Üniversitesi’nde işletme (MBA) alanında tamamladı. 1997 yılında İngiltere’de kurduğu Horizon Eğitim Grubu ve 2013 yılında kurduğu Tarabya İngiliz Okulları (TBS), dünyanın önde gelen üniversiteleri, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile global arenada eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Avrupa İş Konseyi ve Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası (BCCT) üyesi olan Dr. Gültekin, küresel bir hayırsever olarak Duke of Edinburgh International Award (DoE)- Edinburgh Dükü Uluslararası Ödülü'nün destekçisidir ve kurucusu olduğu TBS, DoE ödülüne sahiptir.

TBS’in uluslararası başarıları nedeniyle, Avrupa İş Komitesi (European Business Committee) ve Avrupa Kalite Araştırmaları Derneği (European Society for Quality Research – ESQR), Gültekin'i 'Uluslararası Eğitim Standartları' ve 'Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöntemleri' alanlarında “Avrupa Kalite Ödülü”ne layık görmüştür. TBS,dünya çapında 400'den fazla İngiliz okulunu ve kuruluşunu temsil eden bir COBIS'in (Council of British International Schools) Türkiye'deki tek üyesidir.

Dr. Gültekin, uluslararası eğitime katkıları nedeniyle, 2023 yılında Edinburgh Dükü Prens Edward "Kraliyet Sonsuzluk Rozeti " ile onurlandırılmıştır. Oxford Awards Club tarafından ise "King's Awards for Excellence 2024" ödülüne layık görülmüştür. Temmuz 2024 de ise Birleşik Krallık Bolton Üniversitesi tarafından kendisine “Eğitim Doktorası” verilmiştir. Bu Doktora ünvanı, Birleşik Krallık'taki üniversitelerde alınabilecek en yüksek akademik ayrıcalık olma özelliği taşımaktadır.