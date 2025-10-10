Hürriyet’te yaşanan kriz dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. Gazetenin çalışanlarının yaklaşık üçte biri işten çıkarılacak ve bina değişikliği gündemde.

TMSF yönetimindeki Flash Haber TV’de ise 150 çalışan işten çıkarıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), basın çalışanlarının iş güvencelerinin ihlal edildiğine dikkat çekerek işten çıkarmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Ekonomik zorluklar bazı yayın kuruluşlarını farklı çözümlere yönlendiriyor.

Cumhuriyet Gazetesi, okuyucularına “imece” çağrısı yaparak destek talep ederken, KRT TV çalışanları maaş ve yemek ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

İnternet gazetesi Ekonomim'de ise çalışanların çoğunun evden çalışma modeline geçtiği ve kısmi çalışma sistemine hazırlık yapıldığı söyleniyor.

Medya sektöründe yaşanan bu kriz, hem çalışanlar hem de bağımsız gazetecilik açısından ciddi bir sınav olarak görülüyor. Uzmanlar, ekonomik baskıların sürdüğü koşullarda basın özgürlüğünün ve çalışan haklarının korunmasının giderek zorlaştığını belirtiyor.