Ancak zamlı tarifeye rağmen Meclis lokantasındaki fiyatlar hâlâ piyasadaki restoranlara göre oldukça uygun.

Yeni tarifeye göre Üyeler Lokantası’nda çorba 23 lira, etli yemeklerin porsiyonu 100 lira oldu. Salata ve cacık 15’er liradan satılırken, zeytinyağlı enginar 82 lira fiyatla listede yer aldı.

Kafeteryada karışık pizza 200 lira, kaşarlı tost 80 lira, patates kızartması 50 lira oldu. Bahçe Restoran’da döner 290, tavuk yemekleri 150, pideler ise 200-225 lira aralığında fiyatlandırıldı.

Dışarıdaki restoranlarda çorba fiyatlarının 100 liranın üzerine çıktığı, etli yemeklerin ise 400-500 liradan başladığı dikkate alındığında, Meclis lokantasının hâlâ Türkiye’nin en uygun fiyatlı yemek servislerinden birini sunduğu yorumları yapılıyor.