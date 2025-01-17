Sınıf Tekrarı Velinin Dilekçesine Bağlı Olacak

Yeni yönetmelik kapsamında, ilkokullarda müdürlük tarafından belirlenen yeterlilik düzeyine ulaşamayan öğrenciler, velilerin yazılı talebi üzerine sınıf tekrarı yapabilecek. Ancak bu uygulama, öğrencinin ilkokul öğrenimi süresince yalnızca bir kez gerçekleştirilebilecek.

Teneffüs Süreleri Azaltıldı

Yönetmelikte, okullarda yemek ve dinlenme için ayrılan sürelerde değişikliğe gidildi. Buna göre, tekli eğitim yapılan okullarda en az 40 dakika olan öğle arası süresi 30 dakikaya düşürüldü. Öğle arası sürelerinin belirlenmesi konusunda okul yönetimi ve velilere esneklik sağlanacağı da açıklandı.

Nakil İşlemleri İçin Yeni Düzenlemeler

Meslek ortaokullarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için de yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre:

5. ve 6. sınıfta eğitim yılı boyunca,

sınıfta ise eylül ayının son iş gününe kadar zorunlu meslek derslerinden muaf tutularak nakil işlemleri yapılabilecek.

Farklı program uygulayan ortaokullar arasında nakiller ise Bakanlık tarafından hazırlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.



Eğitimde Yeniden Yapılandırma

Milli Eğitim Bakanlığı, bu düzenlemelerle öğrencilerin eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi ve velilerin sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyor. Yönetmelik, tüm okullarda uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.