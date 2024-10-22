Millî Eğitim Bakanlığınca, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla 81 il valiliğine yazı gönderildi. Hafta etkinliklerinin birinci ara tatile denk gelmesinden ötürü 10-16 Kasım Atatürk Haftası 4-8 Kasım'da gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - 10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk geldiğinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği, 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği bildirildi.



Millî Eğitim Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" konulu yazıda, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, cumhuriyetin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 10 Kasım'da ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünde milletçe özlemle yad edileceği hatırlatıldı.

Yazıda, bir asır önce İstiklal Harbi'ni başlatarak Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan bu milletin önünde yeni bir ufuk açan, bir yıl önce 100. yaşı iftiharla kutlanan cumhuriyeti genç nesillere, genç nesilleri de öğretmenlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletin en önemli değerlerinden biri olduğu vurgulandı.

Binlerce yıllık tarihî süreklilik içindeki son devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kurucusuna sahip çıkmanın herkesin görevi olduğu ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi: "Türkiye'nin asıl gücü insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliği ve bundan kaynaklanan cesaretidir. Cumhuriyete sahip çıkmak ve cumhuriyeti bize emanet edenlere layık olmak için her alanda gece gündüz çalışmanın gerekliliği aşikârdır. Bu mücadeleyi her bir insanımız kendi bulunduğu yerde, kendi bulunduğu vazifede, kendi sorumluluk alanında vermelidir."

Yazıda, bu bilinci diri tutmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın yollarından birinin ise ecdadın güçlü yönlerini yansıtarak geleceği aydınlatan bir ışık haline getirecek ve öğrencilere ilham olacak etkinliklere eğitim kurumlarında yer vermek olduğu vurgulandı.