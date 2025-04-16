Başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Başvuruların ardından, KPSS puan sıralamasına göre her bir alanda belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Adayların atama puanı, KPSS ile sözlü sınav puanlarının yüzde 50’si alınarak hesaplanacak ve bu puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları gerçekleştirilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 7 Mayıs 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 10 bini Milli Eğitim Akademisi mezunu olmak üzere toplamda 25 bin öğretmen istihdam edileceği duyurulmuştu. Açıklamanın ardından MEB, 15 bin kişilik kontenjan için süreci başlatırken, Milli Eğitim Akademisi mezunlarına ayrılan 10 bin kişilik atama takviminin ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Öğretmen adaylarının büyük bir heyecanla beklediği alım sürecine ilişkin gelişmeler, MEB’in resmi kanallarından takip edilebilecek.