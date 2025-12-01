CCIIST, İSİB ve RX Italy iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, enerji verimliliği, ısı pompaları ve sürdürülebilir dönüşüm başlıklarında Türkiye–İtalya ticari ilişkilerine ivme kazandırmayı hedefliyor.

İtalya Büyükelçisi Giorgo Marropodi’nin ev sahipliğinde Venedik Sarayı’nda gerçekleştirilen lansman etkinliğinde, Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2026 ve Heat Pump Technologies (HPT) 2027 fuarlarının resmi sunumu yapıldı. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST), İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) ve RX Italy iş birliğiyle düzenlenen toplantı, İtalya ve Türkiye arasında iklimlendirme alanındaki iş birliklerini, yenilikçi ısı pompası teknolojilerini, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini odağına aldı. Etkinlik, sektör profesyonelleri, ticari temsilciler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğe İtalya Büyükelçiliği adına katılan Ticaret Müsteşarı Sayın Andrea Della Nebbia, açılış konuşmasında Büyükelçi’nin mesajını aktararak Türkiye ve İtalya arasındaki ticari ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Lansmanda konuşan, CCIIST Yönetim Kurulu Executive Başkan Yardımcısı Francesco Boari ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesinde iklimlendirme sektörünün stratejik rolüne dikkat çekerek, her iki fuarın da Türk şirketleri için Avrupa pazarlarında yeni ortaklıklar ve görünürlük fırsatları sunduğunu vurguladı. RX Italy Genel Müdürü Massimiliano Pierini, fuarların gelecek vizyonunu paylaşırken, dijitalleşme ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin Milano’da düzenlenecek etkinliklerde nasıl ele alınacağına dair kapsamlı bir çerçeve aktarırken, İSİB Başkanı Mehmet H. Şanal ise Türkiye’nin ihracat potansiyeline ve sektörün küresel rekabetçiliğini artıracak platformlara katılımın önemine değindi.

Her iki organizasyon da İtalya’nın Milano kentinde düzenlenecek. Mostra Convegno Expocomfort, 24–27 Mart 2026 tarihlerinde sektörün öncülerini bir araya getirerek HVAC-R, enerji verimliliği, sürdürülebilir binalar ve su teknolojilerinde en yeni çözümleri sunacak. Heat Pump Technologies ise 7–8 Nisan 2027 tarihlerinde ısı pompası ekosisteminin uzmanlarını, üreticilerini ve politika yapıcılarını buluşturacak.

CCIIST, MCE 2026 ve HPT 2027’nin Türkiye’deki promosyonunu yürüterek katılım sağlayacak firmalara başvuru, konumlandırma, iletişim ve iş birliği geliştirme süreçlerinde tam destek sunacağını duyurdu. Toplantı, Türk ve İtalyan paydaşların sürdürülebilirlik odaklı ortak projeler için somut adımlar atacağı bir diyalog zemini oluşturdu.