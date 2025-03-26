Maxion Jantaş, otomotiv sektörüne sunduğu yüksek kaliteli ürünler, yenilikçi çözümler ve tedarik zincirindeki üstün performansıyla bu ödülü almaya hak kazandı. OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) Tedarik Başarı Ödülleri ile otomotiv sektöründe tedarikçilerin performansını değerlendirerek, sektördeki başarılı çalışmaları öne çıkarmayı hedefliyor. Maxion Jantaş, bu ödülle birlikte Türkiye’de ve küresel pazarda otomotiv endüstrisine sağladığı katma değeri bir kez daha kanıtlamış oldu.

“Bu Ödül Müşteri Odaklı Yaklaşımımızın Sonucudur”

Maxion İnci Jant Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, bu ödüle layık görülmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek “Tüm OSD üyelerinin tercihiyle belirlenen OSD Tedarik Başarı Ödülü’nü almak, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Sürekli değişen ve gelişen bir endüstri olan otomotiv sektöründe, her yıl yeni teknolojiler ve trendler gündeme geliyor. Bu ödül, Maxion Jantaş olarak benimsediğimiz sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızın, yenilikçi üretim tekniklerimizin ve müşterilerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır. Türkiye’de ve dünyada otomotiv endüstrisine katkıda bulunmaya devam ederken, bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde değerlendirdi.

“Türkiye’nin Sanayi Gücünü Göstermektedir”

Maxion Jantaş adına ödülü alan Maxion İnci Jant Grubu Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı Hakan Ünlü ise “Geçtiğimiz günlerde Maxion Jantaş olarak 40 milyonuncu kamyon jantını üretmenin mutluluğunu yaşadık. OSD tarafından layık görüldüğümüz Tedarik Başarı Ödülü, bu başarımızı taçlandırdı. Bu ödül, Maxion Jantaş olarak otomotiv sektörüne sunduğumuz yüksek kaliteli ürünler, yenilikçi yaklaşımlar ve tedarik zincirindeki istikrarlı performansımızın da bir göstergesidir. Maxion Jantaş iki fabrikasıyla Türkiye’nin sanayideki gücünü ve potansiyelini de dünyaya kanıtlamaktadır” şeklinde konuştu.

Türkiye’de ağır vasıta ticari araçlar için jant üretimi konusunda açık ara lider konumda bulunan Maxion Jantaş, 2022’de açılan 2.fabrikası sonrasında bugün yıllık 3 milyon jant üretim kapasitesine ulaşmış durumda. Maxion Jantaş ayrıca treyler pazarında Avrupa’nın en büyük üreticilerinin de 1 numaralı tedarikçisi olarak dikkat çekiyor.