Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkan Adayı Önem Gök, Manavgat iş dünyasının yurt dışı seyahatlerinde ve ticari temaslarında karşılaştığı vize engellerini gidermeyi amaçlayan 'MATSO Vize Köprüsü' projesini kamuoyuna açıkladı.

Küreselleşen ticaret ortamında odaya kayıtlı sanayici, tüccar ve girişimcilerin uluslararası pazarlarla doğrudan temas kurmasının önemine dikkat çeken Önem Gök, göreve geldiklerinde kurmayı planladıkları MATSO Vize Destek Ofisi ile başvuru süreçlerindeki bürokratik zorlukları oda bünyesinde çözmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ücretsiz danışmanlık ve bütüncül süreç takibi

Üyelerin yurt dışı fuar katılımları, iş gezileri ve ticari görüşmelerinde zaman kaybı yaşamasının önüne geçmeyi hedefleyen proje; başvuru evraklarının kontrolünden randevu süreçlerine, dosya takibinden gerekli yönlendirmelere kadar olan tüm aşamaları kapsıyor.

Planlanan model kapsamında, MATSO üyelerine sunulacak vize danışmanlık hizmetlerinden herhangi bir danışmanlık veya hizmet bedeli alınmayacak.

Projenin uygulama esaslarına ilişkin bilgi veren MATSO Başkan Adayı Önem Gök, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Üyelerimizin seyahat edebilmesi ve iş hacimlerini uluslararası boyuta taşıyabilmesi ticari gelişim açısından kritik bir noktadadır. MATSO üyelerinin vize başvuru süreçlerinde yaşadığı aksaklıkları gidermek adına Vize Destek Ofisi projemizi hazırladık. Oda bünyemizde sunacağımız bu danışmanlık hizmetiyle evrak hazırlığından randevu aşamasına kadar üyelerimizin yanında olacağız. Üyelerimizin hem zamanını hem de kaynaklarını korumak amacıyla bu hizmeti tamamen ücretsiz olarak sunmayı planlıyoruz.'

'Manavgat ticaretinin uluslararası potansiyeli artacak'

Yerel üretici ve tüccarın ihracat kapasitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Önem Gök, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

'İş dünyamızın önündeki bürokratik engelleri azaltmak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Manavgat tüccarının dünya pazarlarında daha aktif rol alması, şehir ekonomisine doğrudan katkı sağlayacaktır. Hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerle Manavgat ticaretine katma değer sunmayı amaçlıyoruz.'