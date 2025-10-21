İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve toplanan deliller doğrultusunda genişletildi. İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı, 26 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü ve Türkiye'deki Masonların lideri Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver, iş insanı Mehmet Kenan Tekdağ, ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da yer aldı.

Jandarma ekiplerinin şirket merkezleri ve şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.

11 Kişi Tutuklandı, 17 Kişi Adli Kontrole Tabi

Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 11’i, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklandı.

Tutuklanan isimler arasında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin bulunuyor.

Diğer 14 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü, 3 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın, Can Holding’in mali yapılanması ve bağlı şirketlerin faaliyetleri üzerinden yürütüldüğü, yeni gözaltıların gündeme gelebileceği öğrenildi.