MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Hakkı Başaral ve ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinleyen Postacı, ilçenin altyapıya yönelik ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşanan sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi için tüm birimlerin sahada olduğunu belirtti. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Hakkı Başaral ve ilçeye bağlı mahalle muhtarlarını ağırladı. MASKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Danışman Uğur Doğan, MASKİ Daire Başkanları, şube müdürleri ve ilçeye bağlı mahalle muhtarları yer aldı. Postacı, mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinledi, Şehzadeler ilçesinin altyapı konusundaki eksikliklerini karşılamak ve dirençli bir hale getirmek için ilgili birimlerin sahadaki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

TALAT POSTACI, “MUHTARLARIMIZ GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ” Ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Genel Müdür Postacı, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Manisa merkez ve ilçelerimizde görev yapan tüm muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. İhtiyaç duyulan noktalarda yaptığımız çalışmalar ile yaşanan sorunları çözme gayreti içerisindeyiz. Sorunların tespiti kapsamında sahada incelemelerimizi gerçekleştiriyor ve yapılması gerekenleri analiz ederek hemen harekete geçiyoruz. Şehzadeler ilçemizden mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledik, gerekli notlarımızı aldık. Eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlerimiz canla başla çalışıyor. Mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen, gözümüz kulağımız olan muhtarlarımızla iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde Şehzadeler ilçemizin altyapı konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak, daha yaşanılabilir ve altyapısı daha dirençli bir Şehzadeler ilçesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

HAKKI BAŞARAL, “MASKİ YÖNETİMİ BİZLERİ DİNLİYOR, UMUTLUYUZ” Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Hakkı Başaral ise şunları söyledi: “Şehzadeler ilçemiz 67 mahalleden oluşuyor. Bizim için su, kanalizasyon ve çevre ile ilgili konular en önemli hizmet başlıklarını oluşturuyor. Su olmadan, altyapı olmadan günlük hayatımızı idare edemeyiz. Doğal olarak yurttaşlarımızın da en önem verdiği konular bunlar oluyor. MASKİ’den alacak oldukları hizmetler vatandaş nezdinde çok önemli bir yere sahip. Muhtarlarımız da vatandaşlarımızın taleplerini MASKİ’ye iletme anlamında köprü görevi görüyor. Sizlerin de sürekli sahada olduğunuzu, bire bir çözümlerin başında olduğunuzu duyuyoruz ve bu bizler için çok sevindirici. MASKİ yönetiminin bizleri ağırlayarak, tek tek tanışarak isteklerimizi dinlemiş olması karşısında çok mutlu olduk. Bu doğrultuda sorunlarımızın çözümü anlamında elinizden geleni yapacağınıza hiç şüphemiz yok. Değişimin Manisa’mız için hayırlı olmasını diliyoruz, umutluyuz” dedi.