Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, kuş gözleminin sabır gerektiren ancak bir o kadar da heyecan verici bir süreç olduğunu belirterek, “Mart ayının ortalarına doğru objektiflerimizi kuşlara çevirdik. Göçmen misafirlerimizi bekliyoruz. Bitlis, sahip olduğu ekosistemle kuşlar için önemli bir konaklama noktası. Burada bir süre dinlenip üreme faaliyetlerini sürdürüyorlar. Onları izlemek gerçekten büyüleyici” dedi.

Bölgeye ilk olarak sığırcık gibi küçük kuşların geldiğini belirten Dr. Önen, önümüzdeki günlerde daha büyük türlerin de Bitlis’e ulaşmasını beklediklerini dile getirdi. Kuşların doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine değinen Önen, “Bu alanlar, göçmen kuşlar için hayati öneme sahip. Hep birlikte doğayı ve bu güzel canlıları korumalıyız” diye konuştu.

Doğa fotoğrafçısı Nusret Altan ise bölgedeki hareketliliğin arttığını ifade ederek, “Şu an sığırcık gibi küçük kuşları gözlemleyebiliyoruz. Ancak flamingo gibi büyük kuşların da bölgeye gelmesini bekliyoruz. Baharın gelişiyle birlikte doğada büyük bir hareketlilik var, bu anlara tanıklık etmek eşsiz bir deneyim” dedi.

Bitlis’te göçmen kuşların gelişiyle birlikte doğaseverler, kuşların dansını ve doğanın uyanışını yakından izleme fırsatı buluyor.