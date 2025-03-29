Külçe Altın

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 2,15'lik artışla 3.750 liraya yükseldi.

Cumhuriyet Altını

Cumhuriyet altınının satış fiyatı, yüzde 2,13 artarak 25.375 liraya çıktı.

Çeyrek Altın

Çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 2,10 artış göstererek 6.281 liraya yükseldi.

Dolar

ABD doları, bu hafta yüzde 0,01 azalarak 38,0100 liraya indi.

Euro

Euro ise yüzde 0,53 azalışla 41,1260 liraya geriledi.

Yatırım Fonları

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,51 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,92 geriledi.

Para Piyasası Fonları

Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 0,40 artışla "para piyasası" fonları oldu.

Ekonomik gelişmelerin ve döviz kurlarındaki değişimlerin yatırımcıların portföylerini nasıl şekillendirdiği bu hafta bir kez daha gözler önüne serildi. Altın, özellikle yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkarken, döviz ve yatırım fonları tarafında ise daha temkinli bir hareket gözlemlendi.