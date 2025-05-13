Altın ve enerji hariç tutulduğunda ise cari işlemler hesabında 1 milyar 471 milyon dolarlık fazla kaydedildi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise mart ayında 4 milyar 840 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmet gelirleri cari açığı dengelemeye devam ediyor

Hizmetler dengesi bu dönemde ekonomiye olumlu katkı sunmaya devam etti. Mart ayında hizmet gelirlerinden kaynaklanan net girişler 2 milyar 672 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri 1 milyar 343 milyon dolar, seyahat gelirleri ise 2 milyar 177 milyon dolarla öne çıktı.

İkincil gelir dengesinde 398 milyon dolarlık fazla verilirken, birincil gelir dengesi 1 milyar 551 milyon dolarlık açık ile cari dengeyi olumsuz etkileyen kalemlerden biri oldu.

Finansman tarafında portföy çıkışı dikkat çekti

Finansman tarafında ise doğrudan yatırımlar 338 milyon dolar net giriş sağladı. Bu kalemde yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 1 milyar 26 milyon dolar olurken, Türk yatırımcıların yurt dışı yatırımları 688 milyon dolara ulaştı.

Mart ayında portföy yatırımlarında ise 3 milyar 551 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 399 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) ise 1 milyar 522 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Kredi girişleri öne çıktı, rezervlerde düşüş yaşandı

Bankalar ve diğer sektörler, mart ayında sırasıyla 2 milyar 830 milyon dolar ve 581 milyon dolarlık net kredi kullanımıyla dikkat çekerken, Genel Hükümet cephesinde 58 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleşti.

Yurt dışı bankaların Türkiye’deki mevduatlarında toplamda 2 milyar 668 milyon dolarlık artış görülürken, resmi rezervlerde ise mart ayında 15 milyar 126 milyon dolarlık net azalış yaşandı.

Mart ayı verileri, Türkiye ekonomisinde dış finansman ihtiyacının sürdüğüne işaret ederken, hizmet gelirlerinin ve kredi kanallarının cari açığın finansmanında önemli rol oynamaya devam ettiğini gösteriyor.