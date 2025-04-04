Dış Ticaret Açığında Düşüş

Mart ayında dış ticaret hacmi yüzde 2,7'lik bir artışla 54 milyar 36 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azalarak 7 milyar 267 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 0,7 puan artışla yüzde 76,3 olarak hesaplandı. Enerji verileri hariç tutulduğunda bu oran yüzde 89,1, enerji ve altın hariç tutulduğunda ise yüzde 93,3 seviyesine çıktı.

Sektörler ve Ürün Gruplarına Göre İhracat Performansı

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ürün grubu, yüzde 4,5 artış ve 11 milyar 875 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" oldu. "Tüketim malları" ihracatı yüzde 2,9 azalarak 7 milyar 860 milyon dolara gerilerken, "yatırım (sermaye) malları" ihracatı yüzde 5,2 artışla 3 milyar 224 milyon dolara ulaştı.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde ihracatın yüzde 94'ü (21 milyar 982 milyon dolar) imalat sanayisinden, yüzde 3,7’si (861 milyon dolar) tarım, ormancılık ve balıkçılıktan, yüzde 1,7’si (391 milyon dolar) madencilik ve taş ocakçılığından geldi.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 855 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 1 milyar 423 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 400 milyon dolarla ABD takip etti. İhracatta en büyük paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46,8 olarak hesaplandı.

Ülke grupları bazında ise Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 10 milyar 491 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. AB'yi 3 milyar 522 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 3 milyar 318 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri izledi.

İthalatta Ham Madde İlk Sırada

İthalat tarafında, Mart ayında en büyük payı yüzde 0,4 artışla 21 milyar 25 milyon dolara ulaşan "ham madde (ara mallar)" grubu aldı. "Tüketim malları" ithalatı yüzde 12,3 artışla 5 milyar 212 milyon dolara, "yatırım (sermaye) malları" ithalatı ise yüzde 1 artışla 4 milyar 368 milyon dolara yükseldi.

Sektörel dağılıma göre ithalatın yüzde 78,2’si (23 milyar 971 milyon dolar) imalat sanayisinden, yüzde 15,2’si (4 milyar 652 milyon dolar) madencilik ve taş ocakçılığından, yüzde 4,1’i (1 milyar 246 milyon dolar) tarım, ormancılık ve balıkçılıktan geldi.

En Fazla İthalat Çin’den

Mart ayında en fazla ithalat yapılan ülke 3 milyar 996 milyon dolarla Çin olurken, ikinci sırada 3 milyar 371 milyon dolarla Rusya, üçüncü sırada ise 2 milyar 492 milyon dolarla Almanya yer aldı. İthalatta ilk 10 ülkenin toplam payı yüzde 59,4 olarak hesaplandı.

Ülke grupları açısından en fazla ithalat yapılan gruplar ise 10 milyar 197 milyon dolarla AB, 7 milyar 541 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 611 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Ocak-Mart Döneminde Dış Ticaret Açığı Arttı

2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 65 milyar 306 milyon dolara, ithalat ise yüzde 4,6 artışla 87 milyar 886 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi de yüzde 3,7’lik artışla 153 milyar 192 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 11,5 artarak 22 milyar 581 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 74,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin dış ticaret performansındaki bu gelişmeler, küresel ticaret dinamikleri ve ekonomik koşullarla birlikte değerlendirildiğinde önümüzdeki dönemde ihracat artışını sürdürebilmek adına rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejilerin önemini ortaya koyuyor.