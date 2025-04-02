Oktay, yasal haklarını saklı tuttuğunu belirterek, "Ben görev süremde sadece adil ve eşit davrandım. Bu yatırımın muhafazakâr kesime hitap eden bir yatırım olması nedeniyle bana böyle davrandıklarını düşünüyorum" dedi.

CHP Genel Merkezi’nin Onayı Dahilinde Hareket Ettim

Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenleyen Mehmet Oktay, "Ne yaptıysam CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım" diyerek partisi tarafından başlatılan disiplin sürecine şaşırdığını dile getirdi. Oktay, Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatına ilişkin hem yerel mahkemenin hem de bölge idare mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararını "Bu sürpriz değil, beklenen bir karardı" şeklinde değerlendirdi.

Kendisinin ne yasalara ne de parti tüzüğüne aykırı bir davranışta bulunmadığını belirten Oktay, CHP’nin hakkında başlattığı disiplin soruşturmasını şaşkınlıkla karşıladığını vurguladı.

“CHP’de İlk Benim Başıma Geliyor”

Atadan CHP’li bir siyasetçi olduğunu hatırlatan Mehmet Oktay, kendisine yönelik bu uygulamanın partide bir ilk olduğunu belirterek, süreci ‘siyasi operasyon ve itibar suikasti’ olarak değerlendirdi. Oktay, "Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı 1986-1987 yıllarında başlamış ve ruhsatı da o yıllara dayanıyor. Belediye yönetimi olarak görev süremde yasalar neyi emrediyorsa onu yaptık. Bu olay, parti tüzüğü ile bağlantılı bir şey değil; tamamen kamu yönetimi ile ilgili bir idari uygulama. Ben parti suçu işlemedim. Geçtiğimiz haftaki açıklamalarımın ardından Seyit Torun Bey’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama dışında kimse arayıp sormadı. Bu kadar saldırıya uğramamın sebebini anlayamıyorum. Bu yatırım muhafazakâr kitleye hitap ettiği için tepki çekmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

“Hukuki Haklarımı Sonuna Kadar Kullanacağım”

CHP’de yaşananları dışarıdan izlemek durumunda kaldığını belirten Mehmet Oktay, "CHP’de bugüne kadar benim başıma gelen olay gibi olay yaşayan sanırım yoktur. Yönetimde adalet her şeyin başında gelir. Yatırımcı da adalet ister. Türkiye’de insanlar sürekli bölünmeye çalışılıyor. Gerçek CHP’li bir yönetici herkese eşit mesafededir. Marmaris bir turizm destinasyonu ve burada farklı pazar çeşitlilikleri oluşturulması bölgenin turizm hacmini büyütür. Ben bu sürecin tamamlanmasını bekliyorum ve hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım" dedi.

“Mahkeme Kararları Haklılığımızı Gösterdi”

Ruhsatı ve inşaat süreci 1986-87 yıllarına dayanan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı hakkında Muğla’daki yerel mahkeme ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği kararların projenin hukuka uygun olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Oktay, "Gayri yasal bir durum söz konusu değil. Mahkeme kararları da bunu teyit etti. Biz göreve geldiğimiz günden beri yasaların gereğini yerine getirdik. Benim için mahkemenin verdiği kararlar sürpriz değil. Burada markanın büyüklüğü nedeniyle projenin manipüle edilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Partim tarafından başlatılan disiplin soruşturmasından olumsuz bir sonuç çıkmasını beklemiyorum" diyerek sürecin takipçisi olacağını belirtti.