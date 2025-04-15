Uzmanlar, yaşanan bu dramatik düşüşü "kripto dünyasında yeni bir kırılma anı" olarak değerlendirirken, sosyal medyada birçok kullanıcı “LUNA/FTX sonrası en büyük halı çekimi” yorumunu yaptı. Halı çekimi (rug pull), kripto para projelerinde geliştirici ekiplerin ani çıkış yaparak fonları boşaltmasıyla oluşan sert çöküşler için kullanılan bir terim.

Henüz çöküşün kesin nedeni açıklığa kavuşmamış olsa da, yaşananlar özellikle bireysel yatırımcılar için büyük kayıplara yol açtı. Bazı analistler, şüpheli işlemler üzerinde inceleme yapılması gerektiğini savunurken, kripto topluluğu duruma tepki gösteriyor.

Mantra’dan İlk Açıklama Geldi: “Buradayız, Gitmiyoruz”

Mantra kurucu ortağı JP Mullin, yaşananlarla ilgili açıklama yaparak topluluğa güven vermeye çalıştı. Projenin Telegram grubunun hala aktif olduğunu belirten Mullin, “Buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz” mesajıyla, ekip olarak hala projeye bağlı olduklarını söyledi. Ayrıca OM token’ları için bir doğrulama adresi paylaşarak, varlıkların kontrol altında olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere, Mantra bu yılın başında yatırım holdingi DAMAC ile birlikte 1 milyar dolarlık bir iş birliğine imza atmış ve bazı kurumsal varlıkların OM token’a çevrilmesi gündeme gelmişti. Proje, Şubat ayında da Dubai merkezli Varlık Düzenleme Kurumu (VARA)’dan sanal varlık hizmet sağlayıcı lisansı alarak dikkat çekmişti.

2025 Kripto Piyasaları İçin Zorlu Başladı

Bu gelişme, 2025 yılına dair kripto dünyasındaki ikinci büyük darbe olarak kayıtlara geçti. Daha yılın ilk aylarında Bybit platformuna yönelik yapılan ve 1,4 milyar dolarlık kayba neden olan siber saldırı, piyasadaki kırılganlığın devam ettiğini göstermişti.

Yatırımcıların gözleri şimdi düzenleyici kurumlarda ve Mantra ekibinden gelecek yeni açıklamalarda. Kripto piyasalarında bu denli büyük çöküşlerin ardından genellikle soruşturmalar ve denetimler başlıyor.