Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, önceki günlerde görülen zayıf seyrin ardından bugün sınırlı bir toparlanma eğilimi sergiliyor. Noel tatili döneminde düşük kalan piyasa katılımı kademeli olarak artarken, fiyatlardaki yükselişin ağırlıklı olarak kısa vadeli alımlardan kaynaklandığı görülüyor. “Düşüşten al” stratejisinin etkisiyle spot piyasada sınırlı bir alım iştahı oluşsa da işlem hacimlerindeki artışın sınırlı kalması yükselişin gücünü baskılıyor. Mevcut görünümde volatilite kısa vadede artış gösterirken, piyasaya yön veren ana unsur güçlü ve kalıcı bir sermaye girişi yerine taktiksel pozisyonlanmalar olmaya devam ediyor. Bu nedenle fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlerin henüz net bir trend dönüşümüne işaret etmiyor.

Lider kripto para Bitcoin, yeni güne 89.015 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 2.972 dolardan işlem görürken, XRP 1,86 dolardan, Solana ise 123,33 dolardan fiyatlanıyordu.

Uniswap’te UNIfication teklifi kabul edildi

Uniswap yönetimi, protokolün ekonomik yapısını daha deflasyonist bir yapıya çeviren UNIfication teklifini kabul etti.

Uniswap Kurucusu Hayden Adams, perşembe günü X platformunda yaptığı paylaşımda oylamanın yüzde 99,9 destekle tamamlandığını, lehte 125 milyondan fazla token kullanılırken yalnızca 742 oyun aleyhte çıktığını belirtti. Kasım ayında Uniswap Labs ve Uniswap Foundation tarafından ortaklaşa sunulan teklif, uzun süredir beklenen protokol “fee switch” mekanizmasını devreye alıyor. Bu mekanizma, daha önce tamamen likidite sağlayıcılarına aktarılan işlem ücretlerinin bir kısmını doğrudan protokole yönlendiriyor ve bu gelirlerin sürekli olarak UNI token yakımında kullanılmasını sağlıyor. Unichain’den elde edilen net sequencer ücretleri de aynı yakım sistemine aktarılacak. Bu yapı, deflasyonist bir döngü oluşturuyor, protokol kullanımı arttıkça UNI arzı azalıyor.

Teklif ayrıca operasyonel bir sadeleşme de içeriyor. Buna göre Uniswap Foundation ekipleri ve sorumlulukları Uniswap Labs’e devrediliyor, Labs’in arayüz, cüzdan ve API hizmetlerinden alınan ücretler kaldırılıyor ve protokol geliştirme ile ekosistem büyümesini desteklemek amacıyla UNI ile finanse edilen yıllık bir büyüme bütçesi oluşturuluyor. Teklifin kabul edilmesinin ardından iki günlük bir zaman kilidi süreci başlayacak. Bu sürenin sonunda, protokol ücret anahtarı token lansmanından itibaren aktif olsaydı yakılacağı tahmin edilen miktara karşılık gelen 100 milyon UNI yakımı gerçekleştirilecek.

Strategy CEO’su Phong Le: “Bitcoin’in temel göstergeleri 2025’te oldukça güçlü”

Strategy CEO’su Phong Le’ye göre, Bitcoin’in fiyatı ve piyasa algısı yılın sonuna doğru gerilemesine rağmen, varlığın piyasa temelleri 2025 boyunca güçlü kalmaya devam etti.

Le, salı günü katıldığı “Coin Stories” podcast’inde yaptığı açıklamada, kısa vadeli fiyat hareketlerine fazla önem vermediğini vurgulayarak, “Bu yıl Bitcoin için piyasanın temel göstergeleri bundan daha iyi olamazdı” dedi. Bitcoin, CoinMarketCap verilerine göre 5 Ekim’de 125.100 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 30 düşüş yaşadı. Le, Bitcoin’in fiyatının “kendi bildiğini yaptığını” ve bunun her zaman kolay açıklanamadığını kabul etti. Le, “Bir yatırımcı olduğunuzda, varlık sınıfının uzun vadeli geleceğini düşünürsünüz” ifadelerini kullandı.

Kısa vadeli fiyat hareketlerinin çoğu zaman öngörülemez olduğunu belirten Le, Bitcoin yatırımcılarının bu sürece “oldukça metodik ve matematiksel” yaklaşması gerektiğini söyledi. “Bu nedenle mNAV gibi göstergelere odaklanıyoruz, bu yüzden Bitcoin hazinesini ve ABD doları hazinesini oluşturduk” dedi. Bitcoin fiyatındaki düşüşle birlikte, Strategy’nin (MSTR) mNAV oranı Saylor Tracker verilerine göre 1’in altına inerek 0,93 seviyesine geriledi. Şirket, yaklaşık 58,63 milyar dolar değerinde 671.268 Bitcoin bulunduruyor. Uzun vadeli temel göstergelere bakıldığında ise Le, ABD hükümetinin “daha önce hiç olmadığı kadar Bitcoin’i desteklediğine” dikkat çekti ve bunun 2026 için yükseliş sinyali olduğunu söyledi.

Benjamin Cowen: “Mevcut koşullarda Ethereum’un yeni zirvelere ulaşması zor”

Kripto para analisti Benjamin Cowen’a göre, Bitcoin için mevcut piyasa koşulları dikkate alındığında Ethereum’un önümüzdeki yıl yeni zirveler görmesi olası değil.

Cowen, salı günü katıldığı Bankless podcast’inde yaptığı değerlendirmede, “Bitcoin gerçekten bir ayı piyasasındaysa Ethereum’un bu ortamda yukarı yönlü hareket etmesi oldukça zor olur” dedi. Bu açıklama, deneyimli yatırımcı Peter Brandt’in 19 Aralık’ta Bitcoin’in 2026’nın üçüncü çeyreğine kadar 60.000 dolara kadar gerileyebileceğini öngörmesinin ardından geldi. Cowen, buna karşın Ethereum’un 2021’de gördüğü ve en son ağustos ayında ulaştığı 4.878 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden aşması durumunda, bunun bir “boğa tuzağı” olabileceğini ifade etti. Cowen’a göre böyle bir senaryoda, güçlü bir yükselişin ardından fiyat sert şekilde geri dönerek 2.000 dolar seviyelerine gerileyebilir.

Cowen, bu senaryonun Ethereum için imkansız olmadığını vurgulasa da bunun önümüzdeki yıl genel kripto para piyasasında zincirleme bir etki yaratmasının muhtemel olmadığını belirtti. “Bu ihtimali değerlendirdiğim tek altcoin Ethereum. Diğer altcoin’lerin çoğunun bu döngü açısından artık büyük ölçüde tükendiğini düşünüyorum” diyen Cowen, halihazırda yeni zirveler görmemiş projelerin bu döngüde bunu başarmasının da zor olduğunu söyledi.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, yeni işlem gününde 89.015 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Dün 88.000 dolar bölgesinde oluşan denge alanının üzerinde tutunmayı başaran fiyat, düşüşten gelen alımların etkisiyle yukarı yönlü tepki hareketini sürdürmeye çalışıyor. Mevcut görünümde 88.300–88.000 bandı kısa vadeli destek ve denge alanı olarak izleniyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması, toparlanma eğiliminin korunması açısından önem taşıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 89.300 ve 90.000 seviyeleri ilk direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Özellikle 90.000 psikolojik eşiğinin hacimli şekilde aşılması halinde fiyatın 90.260 ve 91.000 bandına doğru ivme kazanma potansiyeli artabilir. Ancak bu bölgenin aşılamaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalması ve yeniden yatay bir seyrin öne çıkması bekleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde 88.300 seviyesi kısa vadeli ilk destek olarak takip edilirken, bu seviyenin altında gerçekleşecek saatlik kapanışlar satış baskısını artırarak 87.500 ve 87.000 seviyelerine doğru geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Genel teknik yapı, Bitcoin’in 90.000 dolar üzerinde kalıcı bir fiyatlama oluşturamadığı sürece temkinli ve dalgalı görünümünü koruduğuna işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum, yeni günde 2.972 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 3.000 dolar psikolojik eşiğine yaklaşmasına rağmen bu seviyenin altında kalmaya devam etmesi, kısa vadeli teknik görünümde baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Son yükseliş, ağırlıklı olarak düşüşten gelen tepki alımlarının etkisiyle gerçekleşiyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2.980–3.000 bandı kritik direnç alanı olarak izleniyor. Bu bölgenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 3.050 seviyesi ilk hedef olarak öne çıkabilir. 3.050 üzerinde oluşacak fiyatlamalar, toparlanmanın 3.100 ve 3.150 seviyelerine doğru güç kazanmasını sağlayabilir. Geri çekilmelerde 2.950–2.930 bandı kısa vadeli destek bölgesi konumunda bulunuyor. Bu alanın altına sarkılması durumunda satış baskısının artarak 2.900 ve 2.850 seviyelerine doğru geri çekilmeyi gündeme getirmesi beklenebilir. Genel teknik görünüm, Ethereum’un 3.000 dolar altında kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerde temkinli seyrini sürdürdüğüne işaret ediyor.

Ripple (XRP)

XRP, yeni işlem gününde 1,86 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Son yükseliş denemelerine rağmen fiyatın 1,90 dolar seviyesinin altında kalması, kısa vadeli teknik görünümde zayıflığın sürdüğünü gösteriyor. Mevcut fiyatlama, alımların sınırlı ve temkinli kaldığına işaret ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,88 ve 1,90 seviyeleri ilk direnç noktaları olarak izleniyor. Bu seviyelerin aşılması halinde 1,95 ve ardından 2,00 bandı gündeme gelebilir. Özellikle 2,00 dolar üzerinde sağlanacak kalıcılık, toparlanmanın güç kazanması açısından kritik önem taşıyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,85 seviyesi kısa vadeli ilk destek olarak takip edilirken, bu seviyenin altında satış baskısının artması durumunda 1,80 ve 1,75 seviyeleri sırasıyla izlenecek destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Genel teknik yapı, XRP’nin 2,00 dolar altında kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerde sınırlı bir görünüm sergilediğini gösteriyor.