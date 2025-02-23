Yavaş, gençlere yönelik projeler hakkında konuşarak, "Gençlerin kafe gibi oturup vakit geçirebilecekleri yerler açmaya başladık ve sayısını giderek arttırıyoruz. Şu ana kadar 294 bin genç, açtığımız bu genç akademilerinden faydalandı. Üniversite öğrencilerini pahalı kafelerden kurtarıp, sigara içilen ortamlardan çıkarıp daha nezih yerlere getirdik. Gençler burada birbirleriyle etkileşimde bulunabiliyor ve akademisyenler, öğretim görevlileri seminerler, toplantılar düzenliyor," dedi. Ayrıca, Şubat ayında 18 bin 232 gencin bu merkezlerden yararlandığını belirtti.

Bir basın mensubunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan sahte diploma soruşturmasına ilişkin sorusuna ise Yavaş, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?" şeklinde yanıt verdi.

Açılışın ardından Yavaş, Ankara'da 200 bin aileye sağlanan doğal gaz yardımı hakkında da açıklamalarda bulundu. "İktidar sabır diyor ama halkın sabrı tükenmiş durumda," diyen Yavaş, "Biz Ankara'da 200 bin aileye kışın üşümemeleri için üç aylık doğal gaz yardımı veriyoruz. Ayrıca, çocuklarının okul taşıma ve kırtasiye ücretlerini ödüyoruz," ifadelerini kullandı.