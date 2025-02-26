Yavaş, Erdoğan Karşısında Önde, İmamoğlu Geride

Anket sonucuna göre, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan karşısında yüzde 44.4 oy oranıyla önde görülürken, Erdoğan yüzde 40.1 oy aldı.

Ancak aynı sorunun Ekrem İmamoğlu seçeneğiyle sorulması durumunda ise tablo farklılaştı. Erdoğan’ın yüzde 42.5 oy aldığı bu senaryoda, İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 39.7 olarak kaydedildi.

Bu veriler, Mansur Yavaş'ın Erdoğan karşısında daha avantajlı bir konumda olduğunu, Ekrem İmamoğlu’nun ise bu yarışta daha geride kaldığını gösteriyor.

CHP Seçmeni Aday Konusunda Kararsız

Anketin bir diğer dikkat çekici sonucu ise, CHP seçmenlerinin Cumhurbaşkanı adayı konusundaki görüşleri oldu. Katılımcılara "Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Bu soruya verilen yanıtlarda Mansur Yavaş yüzde 31.7 ile birinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 24.4 ile ikinci sırayı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 4 oy oranıyla geride kaldı. “Hiçbiri” diyenlerin oranı yüzde 8.1 olurken, “Fikrim yok/Cevap yok” diyenlerin oranı ise yüzde 25.5 olarak dikkat çekti.

Bu veriler, CHP içinde halen net bir aday görülmediğini ve büyük bir seçmen kitlesinin henüz karar vermediğini ortaya koyuyor.

Aylık Değişimler Ne Gösteriyor?

Anket sonuçlarına göre, CHP’li isimlerin oy oranlarında aylık bazda belirgin farklılıklar mevcut. Bir önceki aya göre Mansur Yavaş'ın oylarında hafif bir artış gözlenirken, Ekrem İmamoğlu'nun oy oranında dalgalanmalar dikkat çekiyor. Özgür Özel'in ise sabit bir destek seviyesinde kaldığı görülüyor. CHP seçmenindeki kararsız kitle ise halen büyük bir oranı oluşturuyor.

Seçime doğru bu oranların nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.